Saldi estivi 2018 | tutte le date regione per regione | il calendario completo

Saldi estivi 2018 - si parte sabato : il Codacons divulga le regole per evitare raggiri : I Saldi estivi sono ormai vicini. Dal 7 luglio, in tutta Italia eccezion fatta per la Sicilia e la Provincia autonoma di Trento, dove sono cominciati il 1° luglio si apriranno le vendite promozionali di fine stagione [VIDEO], la cui durata variera' a seconda delle regioni. Intanto, come avviene costantemente in queste occasioni, il Codacons ha pubblicato le regole per garantirsi un buono shopping, evitando di restare vittime di truffe e ...

Saldi estivi 2018/ Al via il 7 luglio con sconti tra il 30% e il 40% : I SALDI ESTIVI 2018 sono già cominciati in Sicilia, Basilicata e in provincia di Trento e nel resto d’Italia prenderanno il via domani, sabato 7 luglio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Saldi estivi al via - tutte le date e i consigli per evitare i raggiri : Per chi voglia rinnovare il guardaroba è il momento giusto. Ritornano i Saldi estivi: l’appuntamento in quasi tutte le città italiane è fissato per il 7 luglio, come al solito il primo sabato del mese. Solo due Regioni hanno scelto di anticipare il fischio d’inizio: la Sicilia al primo 1 luglio, e la Basilicata al 2. --Fanno eccezione le province autonome di Trento (dove i Saldi sono stati liberalizzati e possono effettuarsi tutto l’anno, previo ...

Cosa comprare durante i Saldi estivi : I saldi estivi sono uno dei momenti più attesi dell’anno in quanto ci consentono di risparmiare concretamente sull’acquisto di vestiti, scarpe, accessori e tanto altro ancora. Oggi vedremo insieme Cosa comprare durante i saldi estivi ormai alle porte. Abbigliamento: 7 vestiti e accessori “evergreen” Ci sono capi e accessori che, essendo degli “evegreen” non conoscono fluttuazioni legate alla moda del momento. ...

Creami Next Summer Edition : Saldi estivi per PosteMobile con le offerte ricaricabili : È tempo di salti estivi per PosteMobile che da oggi 5 luglio, e fino al 21 luglio, lancia Creami Next Summer Edition che si dirama in tre offerte mobile dalle diverse quantità di Giga, con chiamate ed SMS illimitati. Ma in cosa si differenziano Creami Next 1, Next 3 e Next 6? PosteMobile Creami Next Summer Edition PosteMobile lancia un’ottima offerta per chi attiva una nuova SIM, senza vincolo di portabilità, entro il 21 luglio. Come ...

I Saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani - ecco gli sconti fino al 60% : Diversi giochi per NVIDIA SHIELD sono in promozione fino a domani, 6 luglio, con i saldi estivi: ecco i titoli in sconto fino al 60% sul Google Play Store. L'articolo I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani, ecco gli sconti fino al 60% proviene da TuttoAndroid.

Saldi estivi 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Saldi 2018, manca poco all'inizio del periodo in cui il desiderio di rinnovare il proprio abbigliamento riemerge dal letargo invernale spinto dalll'opportunità di usufruire di ottimi sconti. Via i...

Manca poco all’inizio dei Saldi estivi : A parte in Sicilia e in Trentino, dove sono già cominciati: le cose da sapere, regione per regione The post Manca poco all’inizio dei saldi estivi appeared first on Il Post.

Confcommercio : Al via i Saldi estivi : Roma – Di seguito un comunicato della Confcommercio. “Le previsioni dell’Ufficio Studi Confcommercio Nazionale e i commenti del Presidente nazionale di Federmoda/Confcommercio Renato Borghi e del Presidente di Federmoda Lazio-Sud Roberto Tammetta. Per questa tornata di saldi, secondo le stime dell’Ufficio Studi della Confcommercio nazionale, ogni famiglia, per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo, ...

Saldi estivi : compra oggi e indossa (anche) in autunno : Pronti, partenza, via (con la carta di credito)! La stagione dei Saldi sta per inziare: appuntamento il 7 luglio (salvo i fortunati fashion addicted siciliani, che hanno potuto dare sfogo alla loro voglia di shopping già dal 1°) in tutti i negozi d’Italia, che con i loro ribassi stagionali rendereanno l’estate alle porte ancora più hot. È arrivato il momento giusto per togliersi quelle voglie e quegli sfizi lasciati a covare, come ...

AVVIO Saldi estivi 2018 - PER LA CIDEC SICILIA È UN FLOP. : "Occorrono " conclude il presidente Bivona " una politica regionale più attenta al settore, come la CIDEC ha sempre chiesto nelle sedi istituzionali, e una nuova regolamentazione delle vendite che ...

Come funzionano questa volta i Saldi estivi. Un vademecum : I saldi estivi sono partiti. In alcune regioni sono iniziati lunedì 2 luglio e a partire dal 7 luglio le vendite promozionali di fine stagione scatteranno in tutta Italia e dureranno fino a fine ...

Quando iniziano i Saldi estivi 2018 - le date regione per regione : Il conto alla rovescia è cominciato: sabato 7 luglio in molte regioni d’Italia inizieranno i saldi estivi 2018. A eccezione della Sicilia, dove sono stati anticipati a domenica 1 luglio, e del Trentino-Alto Adige, dove le province di Trento e Bolzano hanno regolamentato i saldi in modo diverso. Cambierà invece da regione a regione la loro durata: nella maggior parte dei casi i saldi termineranno a fine agosto, in Liguria dureranno solo un mese e ...

Quando iniziano i Saldi estivi 2018 : In Sicilia e in provincia di Trento ci sono sconti già da domenica, ma nella maggior parte delle regioni bisogna aspettare sabato 7 luglio The post Quando iniziano i saldi estivi 2018 appeared first on Il Post.