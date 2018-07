Saldi : Codacons - record sconti ma vendite a rilento : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Capi in vendita con sconti record, code negli outlet e nelle boutique d’alta moda, ma vendite generali che non decollano. Questo il bilancio del primo giorno di Saldi reso noto dal Codacons. ‘Il primo dato che emerge alla partenza dei Saldi ‘ spiega il presidente Carlo Rienzi ‘ è la percentuale media di sconto praticata dai commercianti, sensibilmente più alta rispetto agli anni passati ...

Saldi : Codacons - record sconti ma vendite a rilento : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Capi in vendita con sconti record, code negli outlet e nelle boutique d’alta moda, ma vendite generali che non decollano. Questo il bilancio del primo giorno di Saldi reso noto dal Codacons. ‘Il primo dato che emerge alla partenza dei Saldi ‘ spiega il presidente Carlo Rienzi ‘ è la percentuale media di sconto praticata dai commercianti, sensibilmente più alta rispetto agli anni ...

Saldi - Codacons : record sconti - ma vendite negozi a rilento : Milano, 7 lug., askanews, - Capi in vendita con sconti record, code presso gli outlet e le boutique d'alta moda ma vendite generali che non decollano. Questo il bilancio del primo giorno di Saldi reso ...

Saldi estivi 2018 - si parte sabato : il Codacons divulga le regole per evitare raggiri : I Saldi estivi sono ormai vicini. Dal 7 luglio, in tutta Italia eccezion fatta per la Sicilia e la Provincia autonoma di Trento, dove sono cominciati il 1° luglio si apriranno le vendite promozionali di fine stagione [VIDEO], la cui durata variera' a seconda delle regioni. Intanto, come avviene costantemente in queste occasioni, il Codacons ha pubblicato le regole per garantirsi un buono shopping, evitando di restare vittime di truffe e ...

Saldi : Codacons - legge tutela consumatori - non fondi magazzino : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “I commercianti che durante i Saldi mettono in vendita i cosiddetti ‘fondi di magazzino’ rischiano una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro”. Lo afferma il Codacons, replicando a Federmoda secondo cui ‘nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso’. La normativa vigente, sottolinea l’associazione dei consumatori, “afferma ...

Saldi : Codacons - legge tutela consumatori - non fondi magazzino : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “I commercianti che durante i Saldi mettono in vendita i cosiddetti ‘fondi di magazzino’ rischiano una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro”. Lo afferma il Codacons, replicando a Federmoda secondo cui ‘nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso’. La normativa vigente, sottolinea l’associazione dei consumatori, ...

Saldi - Codacons : al via con sconti più pesanti degli ultimi anni : Roma, 5 lug., askanews, - I Saldi estivi 2018 partiranno con gli sconti medi più alti degli ultimi anni. Lo afferma il Codacons che parla di riduzioni medie tra il 30 ed il 40% del prezzo di ...