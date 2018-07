: Saldi al via, i commercianti si appendono agli sconti per rilanciare gli affari [news aggiornata alle 08:54] - repubblica : Saldi al via, i commercianti si appendono agli sconti per rilanciare gli affari [news aggiornata alle 08:54] - Agenzia_Ansa : #Saldi al via in tutta Italia - Atalanta_BC : #7luglio ?? Saldi nerazzurri! ???? ?? #AtalantaStore via Tiraboschi, 89 a #Bergamo #AtalantaLife ???? -

Al via iestivi in tutte le regioni. In 15 milioni hanno già deciso di usare l'occasione per comprare un capo di moda o un accessorio, altri 20 milioni decideranno a seconda degli affari. Così un sondaggio Confeserecenti. Tra chi ha stabilito un budget la spesa media è di 167 euro a persona,ma il 31% deciderà sul momento. I negozi si presentano quest'anno conpiù elevati degli ultimi anni:7 su 10 con riduzioni del 30-40% sul cartellino. Partecipa al rito deiil 43% al Sud, mentre la media nazionale è del 34%.(Di sabato 7 luglio 2018)