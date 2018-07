Russia-Croazia | un quarto di finale ricco di emozioni | le IMMAGINI più belle del match

La Russia si inchina ai rigori Croazia in semifinale con l’Inghilterra (2-0 alla Svezia) Le semifinaliste : tabellone : Nel primo tempo prodezza di Cheryshev e pari di Kramaric, poi Vida al 100’ sembra spegnere i russi ma Fernandes al 115’ li risveglia. Mercoledì l’Inghilterra per la finale

Mondiali Russia 2018 - Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto : Inghilterra E Croazia- Inghilterra e Croazia volano in semifinale dopo i rispettivi successi contro Svezia e Russia (2-0 e 2-2 i finali). Inglesi perfetti per tutta la gara, decidono i gol di Maguire e Alli. Inglesi padroni della gara sia nella prima frazione di gioco, sia nella ripresa. Il sogno Mondiale continua. Svezia al tappeto: […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Inghilterra e Croazia volano in semifinale. Russia e Svezia al tappeto ...

Mondiali Russia 2018 - il sogno croato è intatto : che pathos ai calci di rigore - onore ai padroni di casa ma la Croazia vola in semifinale! : Russia-Croazia è stata decisa ai calci di rigore, un incontro bellissimo e ricco di emozioni che vale la semifinale Mondiale contro l’Inghilterra Un incontro pazzo quello tra Russia e Croazia, nel quale le due squadre hanno dato tutto, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Basti pensare che, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Croazia si è trovata ai supplementari con ben tre infortunati ed un solo cambio effettuabile. ...

Finché c’è ‘Vida’ c’è speranza - il difensore trascina la Croazia in semifinale : lacrime per la Russia - finisce il sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Russia-Croazia 2-2 La Diretta Si va ai rigori : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Russia - Ankinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Cheryshev, Kuziaev, Zobnin, Golovin, Samedov, Dzyuba. Croazia - Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, ...

Russia 2018 - Croazia in semifinale : 22.52 Finisce ai quarti il Mondiale dei russi padroni di casa. In semifinale ci va la Croazia che vince 6-5 ai rigori (2-2). Bel 1° tempo.Russi avanti al 31':Cheryshev chiede l'uno-due a Dzyuba,poi centra il sette con un gran sinistro da fuori, rete bellissima. Pareggio croato al 39':Mandzukic va via e mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Kramaric. Nella ripresa Perisic a botta sicura,palo interno (60').Forcing Croazia,ma resta ...

Russia-Croazia 1-1 ts - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Russia-Croazia, quarti Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi.

Croazia - dal “dramma” infortuni al gol di Vida : supplementare al cardiopalmo contro la Russia! : Croazia-Russia gara ad altissima tensione con la squadra croata che deve fare i conti con tanti infortuni nel supplementare Incredibile il supplementare che sta vivendo la Croazia nel quarto di finale contro la Russia padrona di casa ai Mondiali. La squadra di Dalic è alle prese con una serie di infortuni davvero sfortunata. Una sola sostituzione rimasta, la 4ª, e ben tre calciatori infortunati: Vrsaljko, Mandzukic e Subasic. Il tecnico ...

RISULTATI MONDIALI 2018/ Diretta gol live score quarti di finale : Croazia avanti con la Russia - supplementari : RISULTATI MONDIALI 2018: Diretta gol live score, le partite dei quarti di finale che si giocano sabato 7 luglio. Svezia Inghilterra e Russia Croazia completano il quadro del turno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Si va ai supplementari! : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:55 7 lug 90'+5 - FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO. 1-1 A SOCHI. SARÀ ORA IL ...

CHERYSHEV - VIDEO GOL CAPOLAVORO/ Russia Croazia : la sua gara dura 70 minuti - dentro Smolov (Mondiali 2018) : CHERYSHEV, Mondiali 2018: VIDEO gol CAPOLAVORO in Russia Croazia: sinistro imparabile per Subasic. Le ultime notizie sull'esterno, a cui Kramaric ha subito risposto(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:58:00 GMT)

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...

Diretta/ Russia Croazia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : cominciano i supplementari! : Diretta Russia Croazia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quarti di finale ai Mondiali 2018: i padroni di casa sfidano la nazionale balcanica(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:49:00 GMT)

DIRETTA/ Russia Croazia Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : rischio supplementari : DIRETTA Russia Croazia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quarti di finale ai Mondiali 2018: i padroni di casa sfidano la nazionale balcanica(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:33:00 GMT)