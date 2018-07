Russia-Croazia 2-2 La Diretta Si va ai rigori

Finché c’è ‘Vida’ c’è speranza - il difensore trascina la Croazia in semifinale : lacrime per la Russia - finisce il sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Russia 2018 - Croazia in semifinale : 22.52 Finisce ai quarti il Mondiale dei russi padroni di casa. In semifinale ci va la Croazia che vince 6-5 ai rigori (2-2). Bel 1° tempo.Russi avanti al 31':Cheryshev chiede l'uno-due a Dzyuba,poi centra il sette con un gran sinistro da fuori, rete bellissima. Pareggio croato al 39':Mandzukic va via e mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Kramaric. Nella ripresa Perisic a botta sicura,palo interno (60').Forcing Croazia,ma resta ...

Croazia - dal “dramma” infortuni al gol di Vida : supplementare al cardiopalmo contro la Russia! : Croazia-Russia gara ad altissima tensione con la squadra croata che deve fare i conti con tanti infortuni nel supplementare Incredibile il supplementare che sta vivendo la Croazia nel quarto di finale contro la Russia padrona di casa ai Mondiali. La squadra di Dalic è alle prese con una serie di infortuni davvero sfortunata. Una sola sostituzione rimasta, la 4ª, e ben tre calciatori infortunati: Vrsaljko, Mandzukic e Subasic. Il tecnico ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Si va ai supplementari! : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:55 7 lug 90'+5 - FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO. 1-1 A SOCHI. SARÀ ORA IL ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Palo di Perisic! : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:23 7 lug 63' - Dal quasi gol al cambio: Perisic esce e lascia il posto al ...

LIVE Russia-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1. Cheryshev illude la Russia con un capolavoro - Kramaric di testa riporta a galla la Croazia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, ultimo match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Ci aspetta una sfida davvero avvincente e appassionante dove tutto può accadere. Da una parte la squadra che forse più di ogni altra ha impressionato nei gironi preliminari, la Croazia, ridimensionata dall’ottavo di finale soffertissimo con la Danimarca risolto ai rigori, dall’altra i padroni di casa galvanizzati ...

