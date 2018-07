Russia | che scandalo Smolov | sbaglia il “cucchiaio” e fa infuriare una Nazione intera

Mondiali Russia 2018 - il sogno croato è intatto : che pathos ai calci di rigore - onore ai padroni di casa ma la Croazia vola in semifinale! : Russia-Croazia è stata decisa ai calci di rigore, un incontro bellissimo e ricco di emozioni che vale la semifinale Mondiale contro l’Inghilterra Un incontro pazzo quello tra Russia e Croazia, nel quale le due squadre hanno dato tutto, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Basti pensare che, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la Croazia si è trovata ai supplementari con ben tre infortunati ed un solo cambio effettuabile. ...

Finché c’è ‘Vida’ c’è speranza - il difensore trascina la Croazia in semifinale : lacrime per la Russia - finisce il sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/26 AFP/LaPresse ...

CHERYSHEV - VIDEO GOL CAPOLAVORO/ Russia Croazia : la sua gara dura 70 minuti - dentro Smolov (Mondiali 2018) : CHERYSHEV, Mondiali 2018: VIDEO gol CAPOLAVORO in Russia Croazia: sinistro imparabile per Subasic. Le ultime notizie sull'esterno, a cui Kramaric ha subito risposto(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:58:00 GMT)

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...

LIVE Russia-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1. Cheryshev illude la Russia con un capolavoro - Kramaric di testa riporta a galla la Croazia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, ultimo match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Ci aspetta una sfida davvero avvincente e appassionante dove tutto può accadere. Da una parte la squadra che forse più di ogni altra ha impressionato nei gironi preliminari, la Croazia, ridimensionata dall’ottavo di finale soffertissimo con la Danimarca risolto ai rigori, dall’altra i padroni di casa galvanizzati ...

Cheryshev - video gol capolavoro/ Russia Croazia : sinistro imparabile per Subasic (Mondiali 2018) : Cheryshev, Mondiali 2018: video gol capolavoro in Russia Croazia: sinistro imparabile per Subasic. Le ultime notizie sull'esterno, a cui Kramaric ha subito risposto(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 20:55:00 GMT)

Russia Croazia 1-0 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Capolavoro di Cheryshev! : Ct: Dalic live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 20:35 7 lug Scambio con Dzyuba, che fa da torre benissimo come sempre. Inserimento centrale di Cheryshev che raccoglie il ...

Russia - Cheryshev eroe nazionale : gol favoloso contro la Croazia - Mondiale pazzesco [VIDEO] : Russia, Cheryshev sontuoso al suo quarto gol nei Mondiali di casa, oggi ha sbloccato la gara contro la Croazia che vale un posto in semifinale Un Mondiale pazzesco quello dell’esterno del Villarreal Cheryshev, calciatore della Russia che sta sorprendendo tutti. Dopo l’infortunio di Dzagoev, Cheryshev è stato scelto come sostituto per il talento del Cska ed ha risposto alla grandissima. Gol e giocate hanno trascinato la Russia ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Si qualifica anche l’Inghilterra : il quadro delle semifinali [FOTO] : Dopo le vittorie di Francia e Belgio, la terza squadra a passare il turno è l’Inghilterra: il quadro quasi completo delle semifinali dei Mondiali di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 entrano nella loro fase più calda. Dopo le vittorie di Francia e Belgio nella giornata di ieri, dalle sfide in programma oggi verranno fuori i nomi delle altre due squadre che completeranno il quadro delle semifinali. La terza squadra a passare il ...

Russia 2018 - le palle di Putin / La jella esiste. Anche nel calcio : Il buongiorno si vede dal mattino. All’hotel Lotte di Samara, quello della Svezia, per esempio, non è che sia stato dei migliori. Perché stamani, alle otto e mezza, mentre i giocatori del cittì Janne Andersson stavano tranquilli in camera a riposare per ricaricare, come si dice in gergo, le batterie psicofisiche prima di affrontare l’Inghilterra nei quarti di finale (gli riuscì di raggiungerli l’ultima volta nel 1994), sono stati invitati a ...

Mondiali 2018 Russia - Lukaku-Hazard-De Bruyne : il tridente del Belgio bocciato da Mourinho al Chelsea : ... nei due di centrocampo o nei tre davanti, il giocatore del City è diventato a 27 anni uno dei centrocampisti più forti del mondo, se non il più devastante di tutto. Talento, filtro, corsa e una ...

“Triste per l’Uruguay ma che forza la Francia” - il punto di Maradona su Russia 2018 : Diego Armando Maradona ha analizzato la gara tra Uruguay e Francia, vinta dalla compagine di Deschamps meritatamente, pesante l’assenza di Cavani Diego Armando Maradona si è detto “triste” per l’eliminazione dell’Uruguay, che ha perso 2-0 con la Francia nella sfida dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, ma ha riconosciuto che la selezione francese è stata superiore durante la gara. Nel programma ...

Russia 2018. Fuori anche il Brasile - tutte le scommesse sovvertite : In terra russa sono caduti gli Dei del calcio. Fuori Germania, Spagna, Argentina e ora Brasile. Quest’ultima era la favorita

Russia-Croazia - Mondiali 2018 : programma - orario e su che canale vederla in tv : Sabato 7 luglio, alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico Fist di Sochi, scenderanno in campo i padroni di casa della Russia e la Croazia per l’ultimo quarto di finale di questi Mondiali 2018. I russi sono reduci dal sorprendente successo nella lotteria dei calci di rigore contro la Spagna. Protagonista assoluto del confronto il portiere Igor Akinfeev, capace di neutralizzare due tiri degli iberici. Stesso esito favorevoli per i croati, ...