Russia 2018 – La favola di Harry Maguire | ad Euro2016 da tifoso | ai Mondiali da giocatore

Mondiali Russia 2018 – Svezia eliminata ai quarti : il bellissimo gesto del ct Andersson : Il bellissimo gesto del cd svedese Andersson dopo l’eliminazione della Svezia dai Mondiali di Russia 2018 La Svezia è stata eliminata, questo pomeriggio, dall’Inghilterra, ai Mondiali di Russia 2018. Un percorso iniziato tanti mesi fa, coronato dall’importante vittoria sull’Italia, che non ha permesso agli azzurri di qualificarsi per la competizione iridata. Gli svedesi, senza la presenza di Zlatan Ibrahimovic, sono ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

LIVE Russia-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i padroni di casa per un sogno - balcanici favoriti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, ultimo match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Ci aspetta una sfida davvero avvincente e appassionante dove tutto può accadere. Da una parte la squadra che forse più di ogni altra ha impressionato nei gironi preliminari, la Croazia, ridimensionata dall’ottavo di finale soffertissimo con la Danimarca risolto ai rigori, dall’altra i padroni di casa galvanizzati ...

Mondiali Russia 2018 - quarti di finale 7 luglio : video e highlight : Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, quarti di finale dei Mondiali Russia 2018: ecco i video e gli highlight delle partite di sabato 7 luglio Prosegue inarrestabile la corsa dei Mondiali Russia 2018 alla finalissima di sabato 15 luglio 2018. Nella giornata di oggi altre quattro Nazionali sono scese in campo per conquistarsi l’accesso alle semifinali che si svolgeranno nei prossimi giorni. Riviviamo insieme i momenti più belli ed ...

Russia 2018 - l'Inghilterra torna in una semifinale mondiale dopo Italia '90 : Ventotto anni dopo Italia '90, dove arrivò quarta sconfitta dall'Italia nella finale per il terzo posto, l' Inghilterra riapproda nelle semifinali di un campionato del mondo di calcio . Lo fa battendo una modestissima Svezia , che di fatto non ha mai dato l'impressione di poter girare a suo favore la partita. A Samara gli inglesi controllano per tutti i 90' andando ...

Mondiali Russia 2018 – Southgate in panchina e… sugli spalti! Dono dell’ubiquità? No - è un sosia [FOTO] : Gareth Soutghate, ct dell’Inghilterra, è stato beccato sia in panchina che fra i tifosi sugli spalti: niente poteri magici, è ‘solo’ il suo sosia Fra i ‘segreti’ dell’Inghilterra, arrivata fino in semifinale nei Mondiali di Russia 2018, c’è anche il talento del ct Gareth Soutghate. I meriti del giovane tecnico sono molteplici, anche quello di sapersi… sdoppiare. Le telecamere lo hanno ...

Russia 2018 - Brasile - Neymar : 'È difficile trovare la forza di voler giocare di nuovo' : Il crack 'canarinho' ha generato una raffica di critiche in tutto il mondo per le sue esagerazioni e simulazioni di falli e, fuori dal campo, ha fatto parlare per i suoi 'look' stravaganti. 'Ney' ha ...

Mondiali Russia 2018 – Il ruggito dei 3 Leoni : le foto più belle di Svezia-Inghilterra [GALLERY] : L’Inghilterra supera la Svezia per 0-2, grazie ai gol di Maguire e Dele Alli: nella nostra gallery le foto più belle della partita Dopo i successi di Francia e Belgio nella giornata di ieri, quest’oggi il programma dei Mondiali di Russia 2018 si apre con la vittoria dell’Inghilterra sulla Svezia per 0-2. Nella nostra gallery le foto più bellde di Svezia-Inghilterra.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Il ruggito dei 3 ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar shock dopo l’eliminazione : “difficile trovare la forza di tornare a giocare a calcio” : La stella del Brasile ha commentato sui social l’eliminazione subita per mano del Belgio, svelando di non avere al momento la voglia di giocare a calcio La stella brasiliana Neymar si è detto sconfortato e “senza forze per giocare di nuovo a calcio” dopo che il suo Brasile è stato eliminato dal Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / BENJAMIN CREMEL “Posso dire che è il momento più ...

PROBABILI FORMAZIONI E QUOTE / Russia Croazia - ultime novità : Akinfeev vs Subasic (Mondiali 2018 - quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Russia Croazia: le QUOTE e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. Qualche dubbio per entrambi i CT in vista dei quarti di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Si qualifica anche l’Inghilterra : il quadro delle semifinali [FOTO] : Dopo le vittorie di Francia e Belgio, la terza squadra a passare il turno è l’Inghilterra: il quadro quasi completo delle semifinali dei Mondiali di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 entrano nella loro fase più calda. Dopo le vittorie di Francia e Belgio nella giornata di ieri, dalle sfide in programma oggi verranno fuori i nomi delle altre due squadre che completeranno il quadro delle semifinali. La terza squadra a passare il ...

Russia 2018 - le palle di Putin / La jella esiste. Anche nel calcio : Il buongiorno si vede dal mattino. All’hotel Lotte di Samara, quello della Svezia, per esempio, non è che sia stato dei migliori. Perché stamani, alle otto e mezza, mentre i giocatori del cittì Janne Andersson stavano tranquilli in camera a riposare per ricaricare, come si dice in gergo, le batterie psicofisiche prima di affrontare l’Inghilterra nei quarti di finale (gli riuscì di raggiungerli l’ultima volta nel 1994), sono stati invitati a ...