Ronaldo | la Juve è un affare | in Italia il portoghese pagherà meno tasse

Roma - Monchi : “Ronaldo alla Juve è un bene per tutti” : “Non ho avuto il tempo di pensare all’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus perché per fortuna ho tanto lavoro da fare con la Roma e sono concentrato su questo. Ma se alla fine dovesse arrivare penso sarà un bene per il campionato italiano”. Lo ha dichiarato il ds della Roma, Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Ante Coric e William Biada. “L’arrivo di un giocatore importante è ...

Juventus-Ronaldo - ora arriva la conferma : la Snai chiude le scommesse : Juventus-Ronaldo- Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai cosa fatta. Lo è almeno per la “Snai“, la quale ha ufficialmente chiuso la quota sul passaggio in bianconero dell’attaccante portoghese. Una quota in totale fermento nell’ultima settimana. Si è passati dal “10.00” iniziale, all'”1.50″ per poi crollare definitivamente a “1.30”. Un avvicinamento costante e ...

Roma - Di Francesco : “Ronaldo alla Juve? Campionato più bello” : Un sorriso, poi una domanda, quindi un’affermazione. Eusebio Di Francesco reagisce così a chi gli chiede se con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il Campionato sarebbe finito ancor prima di cominciare. Il tecnico della Roma, questa mattina a Villa Stuart dove la squadra sta svolgendo le visite mediche in vista del ritiro che inizierà domani, dopo aver sentito la domanda sull’asso portoghese del Real Madrid in ...

Moretti : “arrivo di Ronaldo alla Juve è un bene per tutti” : “In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa…”. Emiliano Moretti, senatore del Torino con il quale inizia in questi giorni la sesta stagione, commenta così l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il difensore, 37 anni, non teme che l’arrivo di campioni come l’attaccante portoghese possa aumentare ...

Laziomania : Cosa frega alla Lazio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? : ... 'Vogliamo vedere in Italia Cristiano Ronaldo', gettando un seme di zizzania laddove è la fede dualistica in uno dei due totem, CR7 o Messi, a dividere il resto del mondo. Ora lo vedrete, sospetto ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : per il sì Perez aspetta solo che CR7 si esponga : "Se CR7 andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico e a tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua ...

Agnelli al cameriere : presto Ronaldo sarà della Juventus : TORINO - Sale l'attesa per vedere Cristiano Ronaldo in maglia Juventus. Martedì potrebbe essere il giorno giusto. Intanto, il portoghese si gode il sole e la tranquillità di un resort di lusso in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le ultime notizie : Ci sono poche e piccole novità, ma tutte positive per la buona riuscita della trattativa.In queste ore stanno arrivando nuovi “segnali positivi” in merito alla buona riuscita della trattativa tra la Juventus e il Real Madrid per il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Se dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una della operazioni di calciomercato più importanti e sorprendenti nella storia del calcio italiano. Ronaldo, che ha 33 anni e gioca ...

Perchè Cristiano Ronaldo dovrebbe volere la Juventus? : Cristiano Ronaldo sembra avvicinarsi sempre più alla Juventus, si tratta di una lunga trattativa che nella prossima settimana vivrà la sua fase più calda CR7 gioca nella squadra più forte e titolata al mondo, vive in una città tra le più belle d’Europa con un clima mite ed intrisa di storia. Di certo inoltre, le condizioni economiche del suo accordo col Real Madrid non sono sfavorevoli, anzi tutt’altro. In molti dunque si ...

Ronaldo-Juventus? I cassieri vincono ma i tifosi sognano : quando Maradona fu l'arrivo degli arrivi : Perché l'arrivo del Campionissimo portoghese renderebbe la serie A un gustoso bocconcino per le televisioni di tutto il mondo, con un bel flusso di denaro in entrata, proprio come ai bei tempi. E ...