Ronaldo-Juventus? I cassieri vincono ma i tifosi sognano | quando Maradona fu l' arrivo

Juventus-Cristiano Ronaldo - l'attesa con la fretta di chiudere l'accordo : L'ostacolo, uno solo, è Florentino Perez , il presidente del club più ricco e potente del mondo. Che non vuole farsi tirare per la giacchetta. Da nessuno. In questi giorni evita l'argomento. La sua ...

Le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus : Non ci sono grandi passi avanti, ma nemmeno passi indietro: ma è calciomercato, le certezze sono poche The post Le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo-Juventus - adesso Florentino Perez fa il “furbo” ed ostacola i bianconeri… : Cristiano Ronaldo-Juventus affare molto ben avviato, anche se Florentino Perez ce la sta mettendo tutta per complicare i piani bianconeri Cristiano Ronaldo-Juventus, c’è solo un ostacolo da superare prima dell’ufficialità, un ostacolo che ha un nome ed un cognome: Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid sta facendo un po’ il furbetto, o meglio, sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al club ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ultime notizie/ Perez : CR7 esca allo scoperto - come Xabi Alonso nel 2014 : Cristiano Ronaldo alla Juventus, ultime notizie sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il clamoroso anagramma del nome di CR7 impazza sul web : 'starò con...' [VIDEO] : I napoletani deridono i tifosi bianconeri: la trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus scatena il caos sui social--Ancora nessuna notizia ufficiale: i tifosi della Juventus attendono con ansia di sapere se Cristiano Ronaldo sarà un giocatore bianconero a partire da questa stagione. In attesa di notizie ufficiali, il web si scatena, tra commenti, tweet, immagini esilaranti: tra i tanti post compaiono anche quelli, forse un po’ invidiosi, che ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - bomba nella notte : la ‘promessa’ al Real Madrid che sblocca l’affare [DETTAGLI e… ‘CONTROPARTITA’] : Juventus-Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese. Sono momenti caldissimi in casa bianconera, l’affare del secolo sta per andare in porto, solo alcune ore e poi CR7 diventerà con ogni probabilità un calciatore della Juventus. Ecco la ricostruzione delle ultime ore. Incontro Real Madrid-Mendes, ultimo disperato tentativo dei Blancos di convincere il portoghese al rinnovo, 30 milioni l’offerta (la stessa ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : martedì 10 la presentazione a Torino : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è solo questione di ufficialità. CR7 è in vacanza in Grecia. E’ atteso a

Clamoroso dalla Spagna - Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus! : Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenienti dalla Spagna sono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia anche Marcelo, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sul sito di CR7 dei clamorosi dettagli che fanno sognare i tifosi bianconeri [FOTO] : I clamorosi dettagli sul sito di Cristiano Ronaldo che fanno sognare i tifosi juventini: è quasi fatta? Cristiano Ronaldo alla Juventus: da giorni ormai è questo l’argomento più chiacchierato nel mondo del calcio. L’attaccante portoghese e la società torinese sono riusciti a mettere in ombra anche i Mondiali di Russia 2018 con la trattativa dell’anno. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? La reazione di Modric e Rakitic è esilarante [VIDEO] : Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa non si ferma. Mentre si stanno giocando i mondiali in Russia a tenere banco è il colpo del secolo con i bianconeri ad un passo dal portoghese. Intanto, sul web è diventato virale un video che riprende le reazioni di Modric e Rakitic, pochi minuti prima dell’allenamento con la Croazia, ai Mondiali di Russia 2018: entrambi i calciatori croati, giocatori rispettivamente del Real Madrid e del ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’attesa diventa ingestibile : le esilaranti reazioni social [GALLERY] : Sui social commenti esilaranti: l’attesa per l’ufficializzazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus diventa ingestibile! Una gallery tutta da ridere Cristiano Ronaldo è il personaggio più chiacchierato del momento: l’attaccante portoghese è riuscito a mettere in ombra i Mondiali di Russia 2018 che, in Italia e in Spagna sicuramente, sembrano passati in secondo piano rispetto alla trattativa tra CR7 e la Juventus. Il club ...