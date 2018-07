Ronaldo in arrivo in Italia | la voce scatena i giornalisti | Linate preso d’assalto ma

Moretti - arrivo Ronaldo bene per tutti : TORINO, 7 LUG - 'In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa...'. Emiliano Moretti, senatore ...

Moretti : “arrivo di Ronaldo alla Juve è un bene per tutti” : “In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa…”. Emiliano Moretti, senatore del Torino con il quale inizia in questi giorni la sesta stagione, commenta così l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il difensore, 37 anni, non teme che l’arrivo di campioni come l’attaccante portoghese possa aumentare ...

Ronaldo-Juventus? I cassieri vincono ma i tifosi sognano : quando Maradona fu l'arrivo degli arrivi : Perché l'arrivo del Campionissimo portoghese renderebbe la serie A un gustoso bocconcino per le televisioni di tutto il mondo, con un bel flusso di denaro in entrata, proprio come ai bei tempi. E ...

Borsa : Juventus +8 - 4% su indiscrezioni arrivo Ronaldo : Si intensificano le indiscrezioni sul trasferimento dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus e il titolo della squadra di calcio guadagna l’8,4% sulla Borsa di Milano, toccando il massimo di 0,8 euro ad azione. In quattro giorni di rumors, dagli 0,66 euro di lunedì 2 luglio, la crescita di valore è stata già del 18% per la Juve sul listino dell’All Share, a fronte di una crescita del Ftse ...

Juventus : Borsa scommette su voci arrivo Ronaldo - +7 - 8% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juventus - il titolo balza dell'8% La scommessa sull'arrivo di Ronaldo : La Borsa ci crede. E così corre in Piazza Affari il titolo Juventus in vista del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, che, secondo Luciano Moggi avrebbe «già firmato» il contratto con il Club ...

Fuochi d’artificio in casa Juventus - l’arrivo di Ronaldo libera due big! Tacchinardi svela : “sarà una vera bomba atomica” : Intervistato in esclusiva ai microfoni di CalcioWeb, Alessio Tacchinardi ha svelato come in casa Juventus sono pronti a scoppiare i Fuochi d’artificio Cristiano Ronaldo alla Juventus, secondo Alessio Tacchinardi è tutto vero. Intervistato in esclusiva da CalcioWeb, l’ex centrocampista bianconero si è soffermato su quella che potrebbe diventare l’operazione del secondo, confermando come un fondo di verità ci sia ...

Appendino : “Ronaldo? Suo arrivo sarebbe straordinario” : “Seguo con apprensione, il suo arrivo sarebbe straordinario, sarebbe molto positivo per la città e per il nostro territorio anche dal punto di vista dell’immagine”. Così la sindaca Chiara Appendino, interpellata a margine della presentazione del pre dossier olimpico, del possibile arrivo sulla Juventus di Cristiano Ronaldo. (Adnkronos)L'articolo Appendino: “Ronaldo? Suo arrivo sarebbe straordinario” sembra ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi scatenati sui social : “arrivo in serata? Tutti a Caselle! [GALLERY]” : Bomba in arrivo dalla Spagna, il Real Madrid dice sì alla Juventus per Cristiano Ronaldo! Sui social si scatena l’euforia, possibile arrivo in serata a Caselle: i tifosi impazziscono Sembrava solo fantamercato, ma nelle ultime ore la pista Cristiano Ronaldo-Juventus sembra essere più viva che mai. Il Real Madrid sembra essersi ormai arreso all’eventualità di perdere il fuoriclasse portoghese, abbassando la clausola astronomica ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi scatenati sui social : “arrivo in serata? Tutti a Caselle!” : Bomba in arrivo dalla Spagna, il Real Madrid dice sì alla Juventus per Cristiano Ronaldo! Sui social si scatena l’euforia, possibile arrivo in serata a Caselle: i tifosi impazziscono Sembrava solo fantamercato, ma nelle ultime ore la pista Cristiano Ronaldo-Juventus sembra essere più viva che mai. Il Real Madrid sembra essersi orma arreso all’eventualità di perdere il fuoriclasse portoghese, abbassando la clausola astronomica, ...