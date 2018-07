Roma | Monchi | Trattativa in stallo per Florenzi Mertens? Non è un obiettivo

DANIEL FUZATO/ Roma - chi è il nuovo terzo portiere che Monchi ha strappato a Fiorentina e Bordeaux : DANIEL FUZATO, Roma: arriva dal Palmeiras il nuovo terzo portiere giallorosso. Il diesse Monchi è riuscito a bruciare la concorrenza di Fiorentina e Bordeaux.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi : “Mertens non è nostro obiettivo” : “Mertens non è un nostro obiettivo di mercato”. E’ netto il ds della Roma, Monchi, nell’escludere un interessamento dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. Il dirigente spagnolo ha annunciato il decimo acquisto sul mercato – il 21enne brasiliano Daniel Fuzato, proveniente dal Palmeiras, che arriverà per fare il terzo portiere – e poi si è soffermato anche su un altro nome accostato ...

Roma - Monchi : “Ronaldo alla Juve è un bene per tutti” : “Non ho avuto il tempo di pensare all’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus perché per fortuna ho tanto lavoro da fare con la Roma e sono concentrato su questo. Ma se alla fine dovesse arrivare penso sarà un bene per il campionato italiano”. Lo ha dichiarato il ds della Roma, Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Ante Coric e William Biada. “L’arrivo di un giocatore importante è ...

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...

Roma - rinnovo Florenzi. Monchi : “non ci sono stati passi in avanti” : “A che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Florenzi? Non ci sono stati molti passi avanti dall’ultima volta che ne abbiamo parlato, è una negoziazione difficile perché lui è un grande giocatore”. Così il ds della Roma Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria dei nuovi acquisti Coric e Bianda. Il dirigente spagnolo ha spiegato che “la Roma ha fatto una grande offerta, molto interessante, ma ...

Mondiali Russia 2018 – Forsberg brilla con la Svezia e stuzzica l’interesse della Roma : Monchi studia il colpo : Emil Forsberg si mette in luce con la Svezia ai Mondiali di Russia 2018: l’esterno del Lipsia finisce nel mirino della Roma La principlae sorpresa dei Mondiali di Russia 2018 è senza dubbio la Svezia. Dopo essere approdata ai gironi tramite lo spareggio, a spese dell’Italia, e aver superato un raggruppamento complicato qualificandosi addirittura come prima nel Gruppo-F della Germania, la Svezia è approdata fino ai quarti del ...

Roma - Monchi piazza Peres in Brasile : il terzino giocherà nel San Paolo : Dopo aver rifiutato il Torino e fatto imbestialire la dirigenza giallorossa, Bruno Peres sarà ceduto in Brasile. Il terzino destro, acquistato da Sabatini, dopo due anni non convincenti alla Roma ...

Roma - Monchi cerca il "tesoretto" prima degli ultimi colpi : Florenzi è considerato incedibile, ma serve trovare l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2019

Calciomercato Roma - obiettivo Herrera : Monchi cerca l'intesa : Pastore, Coric, Kluivert, Marcano e tanti altri, non si contano più. E' una Roma che corre veloce sul mercato e cerca di sorpassare tutti. L'ultimo nome per il centrocampo è una vecchia conoscenza ...

Roma - Monchi scatenato : ora si punta forte su Kovacic : Roma, Monchi- Roma scatenata sul fronte mercato. Dopo l’affare Pastore, il club giallorosso sarebbe pronto a puntare con decisione su Mateo Kovacic. Come riportato da “SportMediaset“, il club giallorosso sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta importante per convincere il Real Madrid a privarsi del forte centrocampista croato. NASCE LA NUOVA Roma Un […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: ora si ...