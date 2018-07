Roma - incendio a Cinecittà : a fuoco parti di alcune scenografie : Roma, 7 lug., askanews, - A Roma la scorsa notte, intorno all'una, in via Vincenzo Lamaro sono andate a fuoco parti di rivestimenti e strutture di alcune scenografie degli studi cinematografici di ...

Roma - incendio a Cinecittà : brucia la "Roma antica" degli studios : incendio nella notte a Cinecittà dove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione di Roma antica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i...

Roma : incendio in officina meccanica Conca d’Oro - no feriti : Roma – Fiamme all’interno di una officina meccanica al piano terra di un edificio di otto piani, in via Valsolda 105, a Roma in zona Conca d’Oro. A fuoco, poco dopo le 14, alcune autovetture custodite all’interno dell’attivita’. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. L’edificio e’ stato momentaneamente evacuato a scopo ...

Roma - incendio a Casal Lomboso : evacuate abitazioni : Vasto incendio di sterpaglie a Roma, in zona Casal Lombroso, tra via Gioele Solari e via Tommaso D’Aquino: evacuate alcune abitazioni a scopo precauzionale. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la protezione civile con 5 moduli e autopompe. Le fiamme sono state messe sotto controllo e si procede alle operazioni di bonifica. L'articolo Roma, incendio a Casal Lomboso: evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - esplosione in palazzina a La Storta/ Ultime notizie : due feriti - sedato l'incendio : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Roma : incendio divampa in zona Torrevecchia - sgombrata una chiesa : Roma: rogo partito da alcune sterpaglie Roma – La zona tra Torrevecchia e via di Boccea avvolta dalle fiamme. Secondo quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie, le quali hanno lambito un distributore di benzina, e una chiesa in via Fratel Giuseppe Lazzaro che è stata fatta evacuare. Numerose unità dei volontari della Protezione Civile sul posto con il supporto di canadair ed elicotteri, oltre a Vigili del ...

Roma. Incendio in un appartamento a Torrevecchia - 1 morto : Roma. Incendio in un appartamento a Torrevecchia, 1 morto – Fiamme nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Sciamanna, in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. E’ stato trovato nell’abitazione il corpo di un cittadino indiano di 36 anni, affittuario dell’appartamento. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe deceduto asfissiato dal fumo. Sulla ...

Incendio in un palazzo a Roma : quattro feriti - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili Continua a leggere L'articolo Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili proviene da NewsGo.

Roma - incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

