Roma | il tramonto nel bicchiere per l' aperitivo all' insegna del Connecting

Uno speed date Romantico con Ermal Meta nel video di Dall’Alba Al Tramonto - secondo singolo da Non Abbiamo Armi : Finalmente disponibile online il video di Dall'Alba Al Tramonto di Ermal Meta, secondo singolo estratto dal fortunato album Non Abbiamo Armi, rilasciato lo scorso febbraio durante il Festival di Sanremo. Il singolo è in rotazione radiofonica dal 20 aprile e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Realizzato dalla Slim Dogs Production come per gli altri videoclip di Meta, Dall'Alba Al Tramonto è ambientato in un ...