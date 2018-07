Roma | fiamme in un palazzo alla Pisana | inquilini evacuati dai balconi

Roma - incendio negli studi cinematografici di Cinecittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...

Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Roma - rifiuti in fiamme in un campo nomadi : nube di fumo : Un grosso incendio di rifiuti è divampato nella tarda serata di ieri a ridosso di un campo nomadi a Roma. E’ accaduto intorno alle 22 in via Sebastiano Vinci, in zona Trionfale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il supporto del carroschiuma, e la polizia. Non risultano feriti. Sull’area si è sollevata una grossa nube di fumo visibile anche nelle zone circostanti. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Roma - muore intrappolato nella mansarda in fiamme a Monte Mario : In trappola nell'appartamento in fiamme. Un indiano di 36 anni è morto in un incendio scoppiato la notte scorsa in una mansarda in via Sciamamma, a Roma, posta in un fabbricato di tre piani. Le fiamme ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in

Fiamme in palazzo al centro di Roma : ANSA, - Roma, 14 GIU - Fiamme in una palazzina al centro storico di Roma. Secondo quanto si è appreso, l'incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli ...

Roma - fiamme in un palazzo del centro : donna ustionata - : L'incendio è divampato in vicolo degli Amatriciani, vicino a piazza Navona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Lo stabile e un altro palazzo accanto ...

Roma - palazzo in fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Roma - dodici autobus in fiamme dall'inizio del 2018 : Il 10 maggio è successo a un bus della linea 46 in piazza Venezia, proprio sotto al Campidoglio ma a fare il giro del mondo sono state le immagini del 63 che, nella centralissima via del Tritone, ...

Roma - autobus in fiamme vicino al Vaticano : Ancora un caso di bus in fiamme a Roma: nel pomeriggio di venerdì 8 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Piazza Pio XI, vicino al Vaticano, per un incendio che ha completamente distrutto un ...

