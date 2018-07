Roma | Coric | ' Devo migliorare la fase difensiva' Bianda | ' Qui c' è un progetto per

Roma - Coric - Cristante e Kluivert : la giovane età della ragione : Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván ...

Roma - come gioca Ante Coric : Ante ori è soltanto l'ultimo uscito da quella fucina di talenti che è la Dinamo Zagabria, a lasciare la capitale croata. La Roma lo ha appena acquistato per 6 milioni di euro e una percentuale del 10% ...

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano Video : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha gia' piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric gia' giallorosso e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verra' e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Gia' nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi ...

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha già piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric (già giallorosso) e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verrà e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Già nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi per ...

La Roma preleva Ante Coric dalla Dinamo Zagabria : La Roma ha acquistato Ante Coric. Il centrocampista della Dinamo Zagabria è costato 6 milioni di euro più un eventuale 10%

Roma : Coric apre le danze del futuro : Il primo colpo per la Roma 2018/19 è Ante Coric. E, diciamo la verità, non ha sorpreso nessuno. Monchi ha da tempo bloccato il ragazzo e ieri è stato formalizzato, con tanto di comunicato ufficiale, il suo acquisto. Alla Dinamo Zagabria va un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro. C’è però anche una parte variabile a favore della società croata qualora il calciatore sia venduto dalla Roma entro il 30 giugno del 2020. Si tratta del 10% ...

Roma - è ufficiale : Coric ha firmato per 5 anni : Il primo acquisto è ufficiale. Ante Coric ha firmato fino al 2023 con la Roma, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata a Villa Stuart. Il club di Pallotta l'ha acquistato dalla Dinamo ...

Roma - Coric si presenta : “ho fatto di tutto per venire qui - i miei modelli sono Modric e Totti” : La Roma ha presentato oggi Ante Coric, che ha firmato oggi con i giallorossi fino al 2023: “sono davvero contento di essere qui” “Mi sento molto bene, mi trovo in uno dei più grandi club europei e sono davvero felice. Adesso ho solo voglia di iniziare, poi vedremo”. sono le prime parole da giocatore della Roma di Ante Coric, il centrocampista croato che ha firmato un contratto coi giallorossi fino al 2023. “Ho fatto ...

Ante Coric è della Roma : E’ arrivato il primo colpo di Monchi per la Roma 2018/19.Si tratta di Ante Coric, calciatore croato classe ’97. Ambidestro, è un giocatore dotato di ottima tecnica.Dal baricentro basso, e’ alto un metro e 72, è un classico trequartista ma può agire anche da mediano, mezzala e esterno d’attacco. Molto elegAnte palla al piede, è dotato di un ottimo tiro. Monchi ha chiuso l’operazione con la Dinamo Zagabria per cira 6 ...

Roma - ufficiale il primo colpo : Coric firma per 5 anni : Ora non gioca più ma è stato uno dei calciatori più forti del mondo. Poi mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma mi piacciono anche De Rossi, El Shaarawy. Mi piacciono tutti i ...

Coric - il nuovo calciatore della Roma ha una fidanzata super sexy : ecco la straordinaria Sara Prenga [GALLERY] : 1/17 ...

Calciomercato Roma - ingaggiato Coric : Ante Coric è il primo acquisto del mercato estivo della Roma. Il 21enne centrocampista croato, proveniente dalla Dinamo Zagabria, questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e poi si è spostato nel centro sportivo di Trigoria per firmare il contratto di 5 anni che lo lega ai giallorossi fino al 2023. L’operazione costerà alla Roma 6 milioni. “Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho ...

Coric è giallorosso - il nuovo calciatore della Roma ha una fidanzata da urlo : ecco la bellissima Sara Prenga [GALLERY] : Ante Coric arriva alla Roma con un quinquennale dalla Dinamo Zagabria e porta con sé la bella fidanzata Sara Prenga: ecco la nuova Wags giallorossa Ante Coric, trequartista arrivato dalla Dinamo Zagabria, è da oggi un nuovo calciatore della Roma. Il 21enne croato ha firmato con i giallorossi un contratto che lo legherà alla squadra capitolina per ben 5 anni. Il giovane calciatore è apparso entusiasta all’ufficialità dell’affare ed ha ...

Roma - ingaggiato Coric : ANSA, - Roma, 28 MAG - Ante Coric è il primo acquisto del mercato estivo della Roma. Il 21enne centrocampista croato, proveniente dalla Dinamo Zagabria, questa mattina ha svolto le visite mediche a ...