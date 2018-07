ROMA alla CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE ZEROCALCARE parla delle sue molte figure

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca ROMAna : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

ROMA - i lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. Atac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Pallavolo – Italia femminile : la Nazionale in raduno a ROMA da lunedì : Nazionale femminile: da lunedì le azzurre si radunano a Roma Da lunedì 9 luglio la Nazionale seniores femminile si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà il 20 luglio. Sedici le atlete convocate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti: Lucia Bosetti (dal 10 luglio), Carlotta Cambi, Cristina Chirichella (dall’11 luglio), Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah ...

ROMA - Di Francesco : “Ronaldo alla Juve? Campionato più bello” : Un sorriso, poi una domanda, quindi un’affermazione. Eusebio Di Francesco reagisce così a chi gli chiede se con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il Campionato sarebbe finito ancor prima di cominciare. Il tecnico della Roma, questa mattina a Villa Stuart dove la squadra sta svolgendo le visite mediche in vista del ritiro che inizierà domani, dopo aver sentito la domanda sull’asso portoghese del Real Madrid in ...

ROMA - botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano : Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti ...

Paola Turani si sposa - la ROMAntica proposta di matrimonio del fidanzato in mezzo alla lavanda [VIDEO] : Paola Turani, fashion blogger e modella di fama internazionale, si sposa: la proposta di matrimonio da parte di Riccardo Serpella in Provenza Paola Turani ha annunciato su Instagram, con un diamante al dito, il suo ‘sì‘ alla proposta di matrimonio fatta dal suo compagno mentre si trovano in vacanza in Provenza. In mezzo alla lavanda, Riccardo Serpella ha chiesto alla fashion blogger e modella di fama internazionale di sposarlo ...

Forsberg alla ROMA?/ La trattativa con il Lipsia potrebbe iniziare dopo il mondiale : La Roma potrebbe affondare il colpo per lo svedese Emil Forsberg, attualmente in forza al Lipsia. dopo il mondiale Monchi proverà a convincere la compagine tedesca(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

La ROMA risponde alla Juventus - si punta a Mertens : L' A.S Roma sembra pronta a rispondere all'eventuale acquisto di Cristiano Ronaldo della Juventus. Il club giallorosso ha già avviato i primi contratti con l'arrivo nella Capitale di Justin Kluviert, William Bianda, Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante, Ivan Marcano, Davide Santon, Javier Pastore, Bryan Cristante e Ante Coric. Per il momento, invece l'unico ad abbandonare la Roma è stato Radja Nainggolan che ha ricevuto l'offerta dall'Inter di ...

Maltempo Emilia-ROMAgna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

MERTENS ALLA ROMA?/ Ultime notizie : primi contatti con il Napoli - l'agente non smentisce! : MERTENS ALLA ROMA? Ultime notizie: primi contatti con il Napoli per arrivare al calciatore belga domani impegnato nei quarti di finale del Mondiale, l'agente non smentisce l'affare.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Opera di ROMA - una “Traviata” in Vespa apre la stagione di Caracalla. Tra Dolce Vita - Grease e un tocco di Moulin Rouge : Violetta entra in scena barcollando, scalza, le scarpe con il tacco in mano. Il soprabito trascinato sul pavimento. Rincasa all’alba, ma i paparazzi la riconoscono e la inseguono: lei prima si schermisce, si nega, poi si volta e posa per i fotografi davanti alla locandina del film di cui è protagonista. Lorenzo Mariani allestisce una Traviata che potrebbe uscire direttamente da un film di Fellini, tra scandali, successi folgoranti e solitudini ...

ROMA - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...