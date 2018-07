Rom : Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia (2) : (AdnKronos) – “La Lombardia – sostiene – potrebbe fare molto per favorire il benessere dei minori, cambiando radicalmente alcuni provvedimenti approvati dalla Regione negli ultimi anni. Nelle scorse settimane molti bambini rom e sinti, che vivono in situazioni di povertà ma frequentano le scuole secondarie, sono stati esclusi dalla Dote Scuole, un aiuto economico regionale finalizzato all’acquisto di libri di ...

Rom - Salvini choc : “serve censimento”/ Poi smentisce : “È monitoraggio”. Comunità ebraica - "come leggi razziali" : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:05:00 GMT)

L'Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini : "Il censimento dei Rom rievoca le leggi razziali" : "L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un possibile censimento della popolazione rom in Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate". Lo afferma in una nota Noemi Di Segni, presidente delL'Unione delle comunità ebraiche italiane."Non c'è ricerca del consenso, non c'è ansia di ordine pubblico che giustifichi la proposta ...

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

