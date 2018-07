Rolling Stone Italia | elenco delle star che hanno risposto all’appello del noto magazine

Rolling Stone - copertina della discordia/ Selvaggia Lucarelli : “Libertà? Non siete diversi da Salvini…” : Rolling Stone, la toppa è peggio del buco/ Selvaggia Lucarelli: “Se fate una copertina di sinistra accertatevi di praticare tutto ciò che vi rende così diversi da Salvini".(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:04:00 GMT)

La Lucarelli attacca Rolling Stone Selvaggia fa la polemica ritardata : Nuova stucchevole polemica estiva su Rolling Stone, rivista italiana liberal, che attacca il ministro Salvini sulla gestione dei migranti con “arcobalenone” multicolorato di supporto. Insomma “’na cosa de sinistra”, da bandiere multicolore della pace che sventolano... Segui su affaritaliani.it

Retweet a Rolling Stone : anche alla Rai cavalcano la crociata contro Salvini : "Noi non stiamo con Matteo Salvini". La copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stone ha scatenato gran fermento tra i radical chic italiani in cerca di una crociata buonista da sostenere. "Da adesso chi tace è complice", è il messaggio del mensile, che ha chiesto di prendere posizione a musicisti, attori, scrittori, figure legate al mondo dello spettacolo. E tra i tanti progressisti malati di "appellite" ha strappato anche un ...

Il marketing assorbe tutto : dai Sex Pistols alla copertina del Rolling Stones contro Salvini : Persino la nostra coscienza e la distinzione politica tra giusto e sbagliato. Chi ha questo potere , il "quarto" potere, deve quindi mostrarsi molto cauto. In questo, probabilmente, ha avuto ragione ...

Rolling Stone - autogol anti-Salvini I vip smentiscono la rivista Da Mentana a Robecchi. E Lucarelli... : A questo manifesto contro il ministro dell'Interno avrebbero aderito una pletora di nomi di personaggi considerati vicini alla Sinistra, noti e meno noti: Daria Bignardi (scrittrice), Vasco Brondi (cantante), Caparezza (cantante), Ennio Capasa Segui su affaritaliani.it

Il grande bluff di Rolling Stone. E Selvaggia Lucarelli fa a pezzi la rivista : Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia. Amici di Rolling, se ...

ENRICO MENTANA CONTRO Rolling STONES/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Chi sta con Rolling Stone nella guerra a Salvini. E chi no : Rolling Stone ha dichiarato guerra a Matteo Salvini. La rivista di musica ha lanciato la campagna #chitaceècomplice per la quale ha arruolato musicisti, attori, scrittori e figure legate allo showbiz e alla tv chiedendo loro di prendere una posizione "per una società aperta, moderna, libera e solidale". Qualcuno, a quanto pare, a sua insaputa. Enrico Mentana, il cui nome compare nell'elenco dei ...

Rolling Stones contro Matteo Salvini - anche il vignettista Gipi sputtana la rivista : 'Chi tace avrà i c... suoi' : Dice che non condivide il messaggio della rivista, che non era stato esplicitato nel momento in cui gli hanno chiesto di aderire alla campagna contro la politica del ministro degli Interni. 'A me ...

Rolling Stone contro Salvini. Vip divisi : chi appoggia il ministro - e chi no - : Copertina anti-ministro: "Chi tace è complice". Tanti vip in campo: da Erri de Luca a Fabio Fazio, fino a Fiorella Mannoia e Gabriele Muccino. Ma c'è chi tifa per il vicepremier: da Rita Pavone a ...

Selvaggia Lucarelli contro Rolling Stone : "Mai visto ambiente così tossico" : Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia'. Dopo i primi tre mesi ...