Ritirato Minestrone Tradizione Findus per pericolo listeria | sintomi | lotti e cosa fare

(Di sabato 7 luglio 2018) È stato appenadal commercio ilper, un batterio potenzialmente mortale che annovera tra i suoiquelli a seguire: mal di testa, nausea, vomito, febbre alta con relativi brividi, dolori articolari e muscolari, diarrea. Ilnon è stato il solo prodotto ad essere investito dalla questione (tanti altri sono stati soggetti a richiamo in tutta Europa). Facciamo da subito presente che il batteriodiventaso solo quando il cibo contaminato viene consumato crudo.Sul proprio sito ufficiale, la nota azienda italiana di surgelati ci ha tenuto aalcune precisazioni:"La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione dadi una partita di fagiolini, utilizzati in ...