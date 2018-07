Risultati del 7 luglio 2018

Beach Volley - Il campionato italiano conquista Milano : i Risultati delle qualificazioni : Dopo l'inaugurazione ufficiale della tappa, a cui hanno partecipato l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e il vice capogabinetto della Prefettura Alessandra Tripodi, si sono ...

Beach Volley – Il campionato italiano conquista Milano : i Risultati delle qualificazioni : Beach Volley campionato italiano: i risultati delle qualificazioni di Milano Lo spettacolo del Beach Volley ha conquistato Milano: si è aperta oggi nel capoluogo lombardo la terza tappa del campionato italiano Assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. Sul campo centrale all’ombra del Castello Sforzesco e su altri 5 campi di gara (al Quanta Club Milano e al Paradise Beach di Sesto San ...

Wimbledon 2018 - i Risultati del tabellone maschile (6 luglio) : Federer agli ottavi senza fatica - Zverev si salva contro Fritz - Fabbiano saluta Londra : Quinta giornata di incontri che è andata in archivio a Wimbledon e day-5 che non ha riservato troppe sorprese. Roger Federer, testa di serie numero uno, sceso in campo sul Centrale nell’ultimo incontro in programma, ha ottenuto con grande classe e qualità il successo contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero in 1 ora e 37 minuti di partita ha fatto suo l’incontro con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, mettendo in mostra a piccole ...

Wimbledon 2018 - i Risultati del tabellone femminile (6 luglio) : Williams in e out. Serena avanti - Venus eliminata.Camila Giorgi agli ottavi : Giornata in chiaroscuro per la famiglia Williams. Se da una parte Serena si è qualificata per gli ottavi grazie alla vittoria in due set combattuti con Kristina Mladenovic, dall’altra c’è stata l’eliminazione di Venus, che è stata sconfitta al termine di una bellissima battaglia dall’olandese Kiki Bertens per 8-6 al terzo set. Un venerdì a tinte azzurre, vista la vittoria di Camila Giorgi. La marchigiana torna agli ottavi ...

Marco Armani : "Spero di ottenere bei Risultati nonostante i pregiudizi delle radio" | L'INTERVISTA : Non si è mai fermato Marco Armani in questi anni, ma soprattutto ha sempre continuato a credere nella musica. All'apice del successo negli anni '80 e '90, grazie al brano "Tu dimmi un cuore ce l'...

Russia 2018 - valore della rosa e Risultati sul campo negli ottavi di finale : Nelle sfide di ottavi di finale del Mondiale in Russia, la squadra dal valore più elevato ha prevalso nel 62,5% dei casi. L'articolo Russia 2018, valore della rosa e risultati sul campo negli ottavi di finale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tumore del fegato : Ipsen annuncia la pubblicazione dei Risultati dello studio III CELESTIAL di cabozantinib : Ipsen ha annunciato la pubblicazione sul New England Journal of Medicine (NEJM) dei risultati dello studio di fase III CELESTIAL di cabozantinib in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato, precedentemente trattati. I dati, presentati lo scorso gennaio al Congresso sui tumori gastrointestinali della Società americana di Oncologia Clinica (ASCO-GI), dimostrano che cabozantinib ha determinato un miglioramento statisticamente ...

Risultati del 6 luglio 2018 : ...30 Vila Nova Londrina 1-1 02:00 Criciuma Figueirense 1-1 CAMERUN: Elite One 15:30 APEJES Academy UMS de Loum Bamboutos FC Stade Renard Colombe Lobo Fovu Baham Cotonsport Unisport Bafang Eding Sport ...

Wimbledon 2018 - i Risultati del tabellone femminile (5 luglio) : fuori Garbiñe Muguruza! Dominika Cibulkova soprende Johanna Konta : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata del tabellone femminile di Wimbledon. La più clamorosa è arrivata proprio in chiusura di giornata: la campionessa in carica Garbiñe Muguruza è stata eliminata da Alison Van Uytvanck. La belga era avanti 5-2 nel primo set, prima di farsi rimontare e perdere 7-5. Solo un passaggio a vuoto, però, nulla in confronto a quello della spagnola, deludente e mai veramente in partita e alla fine ...

Wimbledon 2018 - i Risultati del tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live score - preliminare : Trakai qualificato - poker del Prishtina : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:16:00 GMT)

Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:28:00 GMT)

Wimbledon 2018 : i Risultati del tabellone maschile (4 luglio). Sul velluto Roger Federer - esce Paolo Lorenzi : Va in archivio la terza giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il secondo turno della parte alta del tabellone. Si sono completati soltanto dieci dei sedici incontri in programma, con gli altri che verranno completati in apertura del programma di domani. Triplo tie break vincente per il canadese Milos Raonic, mentre va avanti sul velluto anche Roger Federer. In casa Italia si registra la sconfitta di Paolo Lorenzi, ...

Wimbledon 2018 : i Risultati del tabellone femminile (4 luglio). Esce Caroline Wozniacki - sogna Camila Giorgi : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina, Sloane Stephens, Maria Sharapova e Petra Kvitova, al primo turno, oggi tocca alla danese Caroline Wozniacki, che si arrende alla russa Ekaterina Makarova, vittoriosa con il punteggio di 6-4 1-6 7-5. Continua il sogno di Camila Giorgi, che batte con un doppio 6-4 la statunitense Madison Brengle, ed ora, pur non conoscendo ancora il nome della sua avversaria ...