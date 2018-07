: Lotti di minestrone surgelato #Findus e lotti di verdure e mais #Lidl sono stati ritirati per il rischio di contam… - Agenzia_Ansa : Lotti di minestrone surgelato #Findus e lotti di verdure e mais #Lidl sono stati ritirati per il rischio di contam… - Agenzia_Ansa : Rischio #listeria in lotti minestrone #Findus, ritirati. Il richiamo in via precauzionale, la cottura annulla il pe… - repubblica : Rischio Listeria nei fagiolini: ritirato minestrone Findus [news aggiornata alle 17:23] -

Sono stati ritirati 14di minestrone dalla Findus per ildi contaminazione da. Lo rende noto la stessa azienda sul sito web. "La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale,è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione dadi una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte nei prodotti richiamati". La cottura annulla i rischi per la salute. Per lo stesso motivo, ritirati in Sicilia due prodottia marchio Freshona, nei supermercati Lidl.(Di sabato 7 luglio 2018)