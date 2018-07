Rischio Listeria nei fagiolini | ritirato minestrone Findus

Salute : Rischio Listeria. Findus ritira lotti di minestrone : Findus ha ritirato diversi lotti di 4 tipi di minestroni per il rischio di contaminazione da batterio Listeria. Lo comunica l'azienda sul suo sito web, annunciando che è in corso "un richiamo volontario in via del tutto precauzionale dei seguenti lotti di produzione: PRODOTTO LOTTO minestrone Tradizione 1 KG L7311 L7251 L7308 L7310 L7334 minestrone Tradizione 400g L7327 L7326 L7304 L7303 minestrone Leggeramente Sapori ...

Rischio Listeria : Findus ritira il minestrone - ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Quattordici lotti di minestrone Findus sono stati ritirati dall’azienda per il Rischio di contaminazione da Listeria. Lo rende noto l’azienda in un avviso pubblicato sul proprio sito web. “La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti – si legge – è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati ...

Findus ritira 14 lotti di minestrone : "Rischio listeria" : Findus ritira 14 lotti di minestrone: "Rischio listeria" Come comunicato dalla società stessa , la decisione è stata assunta volontariamente da Findus. Il richiamo è avvenuto in via precauzionale, dato che la cottura annulla il pericolo Parole chiave: ...

Findus ritira 14 lotti di minestrone : 'Rischio listeria' - : Come comunicato dalla società stessa , la decisione è stata assunta volontariamente da Findus. Il richiamo è avvenuto in via precauzionale, dato che la cottura annulla il pericolo

Findus ritira 14 lotti di minestrone surgelato : “Rischio listeria. Non mangiateli” : La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti oggetto del richiamo.Continua a leggere

Findus ritira 14 lotti di minestrone surgelato : «Rischio listeria» : Findus ritira alcuni lotti di minestrone surgelato per rischio listeria. Lo riporta l'Adnkronos che sottolinea che si tratta un richiamo volontario e in via del tutto...

FINDUS/ Ritira 14 lotti di minestrone surgelato per Rischio Listeria : FINDUS ha deciso di dare il via a un richiamo volontario, in via del tutto precauzionale, su alcuni prodotti della linea dei Minestroni surgelati, per rischio Listeria(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Findus ritira lotti di minestrone surgelato : "Rischio listeria" : Findus ha deciso di ritirare alcuni lotti di minestrone surgelato per rischio listeria. Si tratta un richiamo volontario e in via del tutto precauzionale: "La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti", ha spiegato l'azienda.La decisione di richiamare alcuni prodotti "è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale ...

Findus ritira 14 lotti di minestrone surgelato : 'Rischio listeria' : ' La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti ' , spiega l'azienda. LEGGI ANCHE Sostanza cancerogena in farmaci ...