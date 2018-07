Rischio listeria nei fagiolini | Findus e Lidl ritirano prodotti in tutta Italia

Rischio listeria nei minestroni - si allarga ritiro lotti. La ministra : “Nessun focolaio in Italia” : Si allarga il ritiro dei lotti per i prodotti surgelati a Rischio di contaminazione di Listeria: dopo i minestroni Findus, in Sicilia sono stati ritirati alcuni lotti della Freshona nei supermercati Lidl. Altri ritiri in tutta Europa. La ministra della Salute Giulia Grillo rassicura: "Nessun focolaio in Italia".Continua a leggere

Listeria - verdure e mais a Rischio. Ecco i surgelati ritirati in Italia ed Europa : Findus ritira 14 lotti di minestrone, due prodotti Freshona tolti dal mercato nei Lidl in Sicilia. "Operazione precauzionale". Il ministro Grillo: "Nessun focolaio in Italia"

Rischio listeria - ritiro lotti surgelati : 18.39 Sono stati ritirati 14 lotti di minestrone dalla Findus per il Rischio di contaminazione da listeria. Lo rende noto la stessa azienda sul sito web. "La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale,è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte nei prodotti richiamati". La cottura annulla i rischi per la salute. Per lo stesso motivo, ...

