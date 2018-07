RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 | il Governo pensa a un bonus per evitarla

RIFORMA PENSIONI 2018 - Damiano : 'Quello che Boeri e Di Maio (non) dicono' : L'onorevole Cesare Damiano è tornato a parlare della Riforma previdenziale [VIDEO]. Il precedente sulle pensioni che si potrebbe creare è pericoloso se davvero per tagliare le pensioni d’oro non si optasse per il contributo di solidarieta', ma per il ricalcolo delle pensioni sulla base dei contributi versati. Per Damiano, infatti, la frase che Tito Boeri ha pronunciato nella sua ultima dichiarazione confermando gli intenti del Governo sui tagli ...