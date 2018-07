Rifiuti a Castelvetrano | da lunedì sit-in permanente nel Sistema delle Piazze

Castelvetrano (TP) : a Triscina scaricate tonnellate di Rifiuti provenienti dal dragaggio del porto di Selinunte : “Ieri mattina a Triscina, la spiaggia di Castelvetrano (TP), una ruspa ha scaricato tonnellate di rifiuti provenienti dal dragaggio del porto di Selinunte“: lo rende noto l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento. “Questa poltiglia maleodorante, contenente residui di posidonia, sabbia, olii, gomme, reti e rifiuti vari, è assimilabile ad un rifiuto speciale, che dovrebbe finire in discarica e non in spiaggia. Giova ...