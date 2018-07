Ricordate la modella rapita a Milano? Si torna a parlare di lei

agi

(Di sabato 7 luglio 2018) Vidi Chloe Ayling, laventenne britannicalo scorso luglio? Oggie racconta, in un’intervista al Guardian, la sua verità. “La gente non mi ha creduto perché non ero in lacrime” durante le interviste televisive, commenta. La sua vicenda, in effetti, era parsa ai più poco credibile. Eppure, per quel rapimento goffo e dall’esito fortunatamente lieto, il responsabile dovrà scontare sedici anni e nove mesi di carcere. Lei oggi spiega il dietro le quinte dei sorrisi con cui ha accolto la televisione raccontando quei giorni di rapimento. “Ero felice – spiega -. E poi le telecamere fanno parte della mia vita di ogni giorno”. Ma non è tutto qua: secondo Ayling, che per molto tempo non è stata creduta, nei suoi confronti ci sarebbe stato anche un ...