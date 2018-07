Resta in cella il costruttore Parnasi Il gip | non ha rivelato nulla di nuovo

Albanese va a Pesaro per farsi arRestare : "In cella per un anno mangerò gratis" : Disoccupato e senza futuro in Albania? Meglio in carcere in Italia.Sono lontani i tempi in cui da dietro le sbarre di una cella si cercava il sole in cielo, ripensando alla libertà lasciata fuori. Ora che non ci sono più tavolacci a rompere il sonno né sbobba impossibile a digerirsi, tutto sommato in galera si sta bene. Di sicuro meglio che a casa propria, specie se non si ha lavoro e non si sa come sbarcare il lunario. Milto Dosi, ...

Giudice concede domiciliari ma braccialetti elettronici finiti - incensurato Resta in cella : Al 23enne era stato concesso il beneficio dei domiciliari in attesa del processo ma subordinato all'uso del braccialetto elettronico. Per lui però poco dopo è arrivata la doccia fredda visto che la disponibilità degli apparecchi è esaurita e nell'attesa deve rimanere in carcere.Continua a leggere

Domiciliari per Domenico Diele - ma Resta in cella : Domenico Diele resta in carcere. Per l'attore non sarebbe disponibile il braccialetto elettronico necessario per gli arresti Domiciliari, disposti ieri dal gip del Tribunale di Salerno. Diele è ...

Ferrara - l'ex compagno di cella diventato l'esca per arRestare Igor : Racconta di avere fatto da esca, consentendo la cattura di Igor Vaclavic-Norbert Feher, l'uomo che tra Italia e Spagna ha ucciso cinque persone prima di essere arrestato lo scorso 15 dicembre a Teruel ...

Abusi e ipnosi su minorenne - arRestato nel brindisino. L'uomo era già in cella per violenza sessuale : Una ragazza adolescente del brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni, già detenuto per fatti ...