Renzi non molla il Pd | Ci rivediamo al Congresso | perderete Poi attacca

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Assemblea Pd - Renzi contestato : “Io non ho tradito - hanno cambiato i piani a nostra insaputa” : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato, vi beccate Salvini per 5 anni». È così che Matteo Renzi ha esordito prendendo la parola nell’Assemblea nazionale del Pd, in corso all’hotel Ergife di Roma, dove si eleggerà il prossimo segretario di partito....

Il Pd si riunisce ancora per non decidere : Martina segretario e congresso (a Renziani piacendo) prima delle Europee : Non sono bastati gli infiniti rinvii e i tentativi di far rimarginare le ferite. Il Partito democratico uscito a brandelli dalle ultime elezioni si presenta alla tanto agognata Assemblea nazionale con le idee ancora più confuse di come è partito. Le strade, come previsto da statuto, sono due: convocare subito il congresso oppure eleggere un segretario con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 501 voti. E qui sta l’inghippo: il ...

L'ex capitano dei carabinieri che indagò su Consip e il Pd di Renzi diventa assessore : "Non ho agito con scopi politici" : E' stato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino ad annunciare - come riporta Repubblica - che il maggiore Giampaolo Scafarto , ex titolare delle indagini "sul giglio magico , Cpl, Concordia e ...

Air Force Renzi - il Fatto svela i costi. L’ex premier : “L’ho voluto io - ma non ci sono mai salito” : “Le fake news servono a coprire le notizie vere: oggi nessuno parla più della legge Fornero, della Flat tax, degli argomenti veri della vita degli italiani, ma si gioca tutto sulla finzione e sulla paura. Ma noi diciamo no e lavoriamo col sorriso e determinazione”. Queste le parole che Matteo Renzi ha affidato a Facebook dopo la pubblicazione, su ilFattoQuotidiano di mercoledì 4 luglio, del servizio che svela i termini del contratto ...

Pd - fine di Maria Elena Boschi I giovani dem non la vogliono più 'Ha un'unica visione - quella di Renzi' : Maria Elena Boschi fino a qualche mese fa era popolare, potente, seguita, temuta. Oggi, l'ex Ministro delle Riforme del Governo Renzi ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Paolo Gentiloni, è caduta in disgrazia. Segui su affaritaliani.it

Vaccini - LoRenzin : “Non rispettare decreto è scelta politica” : “Io sono un politico che ha fatto una scelta molto difficile, assumendomi le responsabilità in base ai dati scientifici. I dati che avevamo dal punto di vista epidemiologico sul morbillo e su quelle che erano una volta le cosiddette obbligatorie erano dati veramente molto complessi che indicavano una grande criticità della situazione italiana, della copertura di massa. Il fatto che non si rispetti il decreto diventa una scelta ovviamente ...

PD - Renzi : “NON SONO ALIBI PER TUTTO”/ “Da M5s e Lega solo spot - scommettono su paura. Ue funziona senza muri” : RENZI verso Assemblea Pd: “Ancora colpa mia?”. E sulla villa da 1,3 milioni di euro: “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:31:00 GMT)

Renzi dice che non ha comprato ancora nessuna casa ma che adesso guadagna di più : Roma, 2 lug. , askanews, Matteo Renzi conferma l'intenzione di trasferirsi con la famiglia da Pontassieve a Firenze, ma ribadisce di non aver ancora acquistato alcuna casa nel capoluogo. Quando ...

Matteo Renzi attacca il governo : “Non stanno mantenendo le promesse - sanno solo fare dirette su Facebook” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo Conte: "Tanti spot sui giornali, ma tra un censimento e l'altro c'è qualcuno che possa censire - o almeno ricordare - tutte le promesse della campagna elettorale? Nel primo consiglio dei ministri avevano promesso di abolire la Fornero, fare la Flat Tax al 15%, introdurre il reddito di cittadinanza con 780€ al mese che diventavano 1680€ per una famiglia con due figli, rimpatriare ...