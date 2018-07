Renzi | M5S è la vecchia destra

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Assemblea Pd : verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge LoRenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...

RIFORMA PENSIONI 2018 - QUATTORDICESIMA/ Renzi contro Lega-M5s : "la misura è merito dei nostri Governi" : RIFORMA PENSIONI 2018, la QUATTORDICESIMA verrà erogata oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

PD - Renzi : "NON SONO ALIBI PER TUTTO"/ "Da M5s e Lega solo spot - scommettono su paura. Ue funziona senza muri" : RENZI verso Assemblea Pd: "Ancora colpa mia?". E sulla villa da 1,3 milioni di euro: "Serve il permesso del Fatto Quotidiano?". Le ultime notizie sull'ex premier e segretario

M5s - Di Maio : “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti - ma in 5 anni abbiamo mandato a casa Renzi e Berlusconi” : “La Lega è avanti a noi nei sondaggi? Credo vada bene così, perché questo schema ha sempre portato fortuna al Movimento: sottovalutati, trattati come inesperti e in cinque anni abbiamo mandato a casa tutti: Letta, Gentiloni, Renzi e Berlusconi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ai sondaggi che vedono il Carroccio d’avanti, nell’intenzione di voto, al ...

Pd - Senaldi (Libero) vs Calenda : “Nuovo soggetto da Renzi a Pizzarotti? Metteteci anche il Papa…”. “Non ho detto Casapound e M5S” : A Omnibus (La7) Carlo Calenda parla della sua idea di una rinascita a sinistra: “Serve un soggetto ampio – spiega Calenda – che metta assieme non solo Gentiloni e Renzi, ma che abbracci la rete dei sindaci, Pizzarotti, Zingaretti, un pezzo di civismo, gente volenterosa…”. Gli risponde Pietro Senaldi di Libero, con una provocazione: “Sa di minestra riscaldata… mi sembra una proposta molto ampia, allora ...

Vaccini - Salvini : “10 sono troppi”. Di Maio lo segue : “Rivedere il decreto LoRenzin”. E sottosegretario M5s vede Free Vax : Prima Matteo Salvini contro i dieci Vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. L'articolo Vaccini, Salvini: “10 sono ...

La profezia di Renzi : "Il 16 giugno 2017 - un anno fa - predissi l'accordo Lega-M5s" : "Un anno fa, esattamente un anno fa, scrivevo questo post. Se avete tre minuti leggetelo: era il 16 giugno 2017. Poi non si dica che non l'avevamo detto: era tutto già scritto! Buon fine settimana, ...

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Pd - Prodi : "Esecutivo di destra. Renzi è di sinistra? Ah sì?" : GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE: esordio internazionale per il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi

G7 - Conte vola in Canada con un aereo di Stato. M5s : “Non è l’Airbus di Renzi” : Il primo viaggio istituzionale di Giuseppe Conte è con un aereo di Stato. Il “volo blu”, diretto al G7 di Charlevoix, in Quebec, è decollato alle 19 da Roma. Per la sua trasferta in Canada, quindi, il neo presidente del Consiglio non ha utilizzato un volo di linea, tema sul quale negli scorsi anni sono state vibranti le polemiche dei Cinque Stelle. Ma, precisano i pentastellati all’Ansa, non si tratta del Airbus A340, aereo ...

Conte batte Renzi di 15 punti Governo Lega-M5S - fiducia record In esclusiva il sondaggio Piepoli : Il Governo Lega-M5S, che ha appena ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, parte con un livello di fiducia record. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istitito Piepoli lunedì 4 giugno (500 casi, metodologia Cati-Cawi) e diffuso in esclusivo da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi : "M5s-Lega il potere - non faremo sconti"/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi: "M5s-Lega il potere, non faremo sconti". Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci: "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"

MATTEO Renzi : "M5S-LEGA IL POTERE - NON FAREMO SCONTI"/ Pd - Martina : "No a politica dei pop corn" : Pd, RENZI: "Convocheremo ministro Trenta a Copasir". Il riferimento è al presunto caso di conflitto di interessi. "Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese"