Renzi | M5s è la vecchia destra | sono una corrente della Lega

Assemblea Nazionale Pd/ Diretta streaming video. Renzi : M5s è una corrente della Lega

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega - M5S e critica Gentiloni : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

Pd - Renzi parla all'Assemblea nazionale : «Il M5S è di destra - una corrente della Lega» : In politica paga uno per tutti, io mi assumo le responsabilità. Ci siamo fatti imporre l'agenda da altri». E rivolto alla minoranza del partito che lo critica: «State segando l'albero sul quale siete ...

Renzi : "M5S è la vecchia destra" : "Il M5s è la vecchia destra, non ho dubbi . Cari amici M5S, possiamo perdonarvi gli insulti ma mai di aver trasformato lo scontro politica in Italia in una rissa e una zuffa personale che incita all'odio. Avete inquinato le falde della democrazia". Così Matteo Renzi durante il suo intervento all' Assemblea del Pd . "Quelli del ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Assemblea Pd : verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge LoRenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...

M5s - Di Maio : “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti - ma in 5 anni abbiamo mandato a casa Renzi e Berlusconi” : “La Lega è avanti a noi nei sondaggi? Credo vada bene così, perché questo schema ha sempre portato fortuna al Movimento: sottovalutati, trattati come inesperti e in cinque anni abbiamo mandato a casa tutti: Letta, Gentiloni, Renzi e Berlusconi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ai sondaggi che vedono il Carroccio d’avanti, nell’intenzione di voto, al ...

Vaccini - Salvini : “10 sono troppi”. Di Maio lo segue : “Rivedere il decreto LoRenzin”. E sottosegretario M5s vede Free Vax : Prima Matteo Salvini contro i dieci Vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. L'articolo Vaccini, Salvini: “10 sono ...

