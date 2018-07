Renzi | darò mio contributo a battaglia culturale contro populismi Salvini e Di Maio da

Governo - Renzi : “Se passava referendum 4 dicembre - questo casino non c’era. Ora darò una mano a Pd - ma da dietro” : “Sergio Mattarella? Ha una pazienza straordinaria con questi. Se avesse avuto un po’ meno pazienza, avrebbe chiamato il 118. Io penso che neanche il mago Otelma possa prevedere quei due (Salvini e Di Maio, ndr)”. Così a Otto e Mezzo, su La7, si pronuncia il senatore Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il M5s mi ha sempre insultato dicendo “premier non eletto da nessuno” e poi hanno proposto Giuseppe Conte come ...