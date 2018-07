Renzi | ' Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega e M5S : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

Assemblea Pd - Renzi : “Accordo con M5s? Ho combattuto come un leone per oppormi. È la vecchia destra” : “Avevamo alternative? L’accordo con M5s. Ho combattuto come un leone per oppormi perché chi vince le elezioni deve governare, e hanno vinto M5S e Lega. Se avessimo fatto coalizione con M5s o con il centrodestra avremmo mandato all’opposizione i vincitori delle elezioni e sarebbe stata una ferita per il Paese. Avrebbero detto che nessuno rispetta la democrazia”. Così Matteo Renzi all’Assemblea Pd. “Se avessero ...

Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dalla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

All'assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : 'State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure'. Ed ancora: 'Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto'. È quasi al ...

Renzi : darò mio contributo a battaglia culturale contro populismi. Salvini e Di Maio da terza media : Nel corso dell'analisi che ha portato alla sconfitta del 4 marzo, sottolinea: "Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud" ma "oggi la politica va più veloce ...

All'assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : "State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure". Ed ancora: "Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto". È quasi al termine del suo intervento all'assemblea del Pd che Matteo Renzi, interrotto più volte, si inalbera. "Adoro stare sui contenuti e ragionare, so che non tutti sono capaci, vi suggerisco di non cadere ...

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega - M5S e critica Gentiloni : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

L’analisi della sconfitta di Matteo Renzi : In un discorso all'assemblea nazionale del PD ha fatto una parziale autocritica e poi ha dato la colpa ai giornali, alla minoranza interna e alle fake news The post L’analisi della sconfitta di Matteo Renzi appeared first on Il Post.

Renzi non molla il Pd : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega - M5S e critica Gentiloni : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

Assemblea Pd - Renzi contestato : “Io non ho tradito - hanno cambiato i piani a nostra insaputa” : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato, vi beccate Salvini per 5 anni». È così che Matteo Renzi ha esordito prendendo la parola nell’Assemblea nazionale del Pd, in corso all’hotel Ergife di Roma, dove si eleggerà il prossimo segretario di partito....

Assemblea Pd : verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Pd - Renzi : abbiamo rottamato poco - sconfitti per liti interne : Roma, 7 lug., askanews, - 'Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud' ma 'oggi la politica va più veloce del passato, i cicli di governo sono più brevi. Se smettiamo di litigare presto toccherà di nuovo a noi del Pd. Ma dovremo farci trovare pronti e non continuare con …

Il Pd si riunisce ancora per non decidere : Martina segretario e congresso (a Renziani piacendo) prima delle Europee : Non sono bastati gli infiniti rinvii e i tentativi di far rimarginare le ferite. Il Partito democratico uscito a brandelli dalle ultime elezioni si presenta alla tanto agognata Assemblea nazionale con le idee ancora più confuse di come è partito. Le strade, come previsto da statuto, sono due: convocare subito il congresso oppure eleggere un segretario con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 501 voti. E qui sta l’inghippo: il ...

Pd : domani prova a rimettere insieme i pezzi : rielezione per Martina - poi la disputa sul congresso. Che farà Renzi? : Lavori in corso nel Pd con l'assemblea di domani a Roma; incertezza sulla data del congresso che dovrà eleggere il segretario del Partito Democratico. I renziani puntano al 2019, dopo il voto europeo. ...