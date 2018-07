Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dalla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega - M5S e critica Gentiloni : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

Decreto e lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

FloRenzi ballano 1 - 3 milioni : la Roma nicchia : Roma - Un'altra giornata è passata: da oggi comincia ufficialmente l'ultimo anno di contratto di Florenzi con la Roma. E per il momento non si parla di rinnovo. O meglio, se ne sta discutendo tra ...

Scuola - eliminata la chiamata diretta dei prof : colpo alla Buona Scuola di Renzi : Il meccanismo che prevedeva che i professori potessero candidarsi alle scuole ed essere scelti in base al loro curriculum è stato abolito. La scelta rientrava nell'idea di premiare i meritevoli e adatti all'istituto ma non è stata considerata valida

“Ecco il nuovo lavoro di Matteo Renzi”. Addio per sempre alla politica? Arriva l’indiscrezione : È di pochissimi giorni fa la notizia di un nuovo soggetto politico che Matteo Renzi avrebbe in mente per superare il Partito democratico, ormai ‘annientato’ dalle ultime tornate elettorali. Una formazione che, nella sua idea, dovrebbe raccogliere la parte più moderata e modernista del Pd, inglobando anche reduci di un centro metabolizzato dal malcontento e intercettato ormai da Lega e MoVimento 5 stelle. Ma i primi sondaggi ...

Inter - non solo Nainggolan : chiesto anche FloRenzi alla Roma (RUMORS) : L'Inter sembra cominciare a muoversi concretamente sul mercato, come testimoniato dal colpo Radja Nainggolan. Siamo ai dettagli della trattativa che dovrebbe portare il centrocampista belga della Roma a Milano. Il giocatore, infatti, ha gia' un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quadriennale, fino al 2022, a quassi cinque milioni di euro a stagione più bonus. anche la trattativa tra le due societa' sembra a buon punto visto che ...

Stadio della Roma - alla fondazione Eyu vicina a Matteo Renzi anche un versamento di Luca Parnasi : Spunta anche la fondazione Renziana Eyu nelle carte dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, che ha portato tra gli altri all'arresto del costruttore Luca Parnasi . Come riporta il Fatto quotidiano , ...

FloRenzi alla Juventus?/ Ultime notizie - la Roma vorrebbe blindarlo : Marotta ci prova... : Florenzi alla Juventus? Marotta ci prova... la Juventus vorrebbe mettere mani sull'esterno della Nazionale, ma la Roma proverà fino all'ultimo a proporre il rinnovo del contratto(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:36:00 GMT)

Stadio Roma - Renzi : “Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera - una volta predicava trasparenza” : “Peccato che Bonafede, anzi Malafede, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere sullo Stadio della Roma e su Lanzalone. Lui era uno di quelli che aveva iniziato la carriera con la web cam al comune di Firenze a chiedere trasparenza, varrebbe anche per lui”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta video su Facebook. L'articolo Stadio Roma, Renzi: “Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera, una ...

Bonus 500 euro ai 18enni - il Pd contro il nuovo ministro che non vuole rinnovarlo. Ma la falla è nella legge di Renzi : Il Pd attacca il nuovo ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, contrario al rinnovo del Bonus da 500 euro per i neodiciottenni introdotto dal governo Renzi. Ma il Consiglio di Stato, in un parere depositato venerdì scorso, ha evidenziato che di fatto è stato il precedente esecutivo a sancirne la fine. Perché manca una norma di rango primario che giustifichi l’estensione del beneficio a chi diventa maggiorenne nel 2018 e 2019 e il ...

Matteo Renzi - la sciacallata su Salvini e l'emergenza immigrazione : 'Un milione di like non vale una vita umana' : Matteo Renzi è ricomparso in tv, ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, nonostante la promessa - l'ennesima non mantenuta - di sparire per un paio d'anni dalla vita politica. A tenere banco è l'emergenza immigrazione, con Renzi concentrato a sfruttare il tema per attaccare un solo obiettivo, Matteo Salvini . Secondo l'ex segretario del Pd, il respingimento delle ...