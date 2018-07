Reggio Calabria | emessi 10 Daspo nei confronti dei giocatori e dei tifosi dell' Archi

Reggio Calabria : la politica degli alloggi popolari ancora in alto mare : A Reggio Calabria le famiglie in condizioni di disagio abitativo ed economico continuano a non avere assegnato un alloggio 'In città ci sarebbero i numeri e le condizioni per il superamento del ...

Reggio Calabria - casse comunali usate come bancomat : il sindaco di Palizzi ai domiciliari : Abuso d’ufficio, peculato, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica, tentata truffa ai danni dello Stato. La Procura di Locri e i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Bianco l’hanno chiamata operazione “Affare Comune”. In manette sono finiti il sindaco di Palizzi Arturo Walter Scerbo, il consigliere di maggioranza Antonino Proietto. Per entrambi e per un altro consigliere ...

La magia del Mandala al Castello Aragonese : monaci buddisti in tour a Reggio Calabria [FOTO e VIDEO] : Una volta ultimato, il Mandala verrà disfatto, riecheggiando l'impermanenza di tutte le cose in questo mondo materiale, e la cerimonia di dissoluzione si celebrerà mercoledì 11 luglio, a partire ...

Omicidio Fortunata Fortugno - 4 arresti a Reggio Calabria/ Video - presunto killer incastrato da intercettazioni : Omicidio Fortunata Fortugno, arrestati i 4 killer, uccisa durante un agguato ‘ndrangheta a Reggio Calabria. I 4 assassini avrebbero voluto colpire il suo amante, esponente del clan(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Reggio Calabria - Camera commercio : 5 luglio presentazione rapporto economico su città - : ... presso il salone della Camera di commercio di Reggio Calabria, il presidente Antonino Tramontana presenterà in un'apposita conferenza stampa il rapporto economico 2018 sull'andamento dell'economia ...

'Ndrangheta - donna uccisa a Reggio Calabria : arrestati i killer : Fortunata Fortugno colpita a morte per errore il 16 marzo scorso era in macchina in compagnia di Demetrio Giudice, vero obiettivo del killer, sopravvissuto all'agguato -

Reggio Calabria - uccisa in auto con l'amante : 4 fermi : Quattro fermi a Reggio di Calabria per l'omicidio di Fortunata Fortugno uccisa il 16 marzo scorso a colpi di pistola mentre era in auto con un un 53enne con il quale, secondo le indagini, aveva una relazione. Il vero obiettivo dei killer secondo gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia era proprio l'uomo, Demetrio Lo Giudice, ritenuto legato ad ambienti del clan Tegano, potente cosca di 'ndrangheta reggina egemone nella zona ...

Donna uccisa a Reggio Calabria - fermato il killer : lei usata come scudo dal boss vero obiettivo dell’agguato : Demetrio Lo Giudice ha utilizzato l’amante Fortunata Fortugno come scudo. La squadra Mobile di Reggio Calabria ha risolto il caso dell’agguato consumato a Gallico, nella periferia nord della città, lo scorso 16 marzo. È stato un attentato di ‘ndrangheta ma l’obiettivo, il boss conosciuto con il soprannome “Mimmo u ‘boi” era riuscito a salvarsi mentre a bordo della sua auto si era appartato con la sua amante, vittima innocente, vicino al ...

Fortunata Fortugno - fermati i presunti killer della donna uccisa a Reggio Calabria : Raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con Demetrio Logiudice, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della 'Ndrangheta

