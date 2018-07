Reati ambientali a Scordovillo | interviene la Direzione Distrettuale Antimafia

Sergio Costa - il ministro sui beni frutto di delitti ambientali : “Sequestrarli come avviene per quelli legati a Reati di mafia” : Sequestrare i beni frutto di reati ambientali, come avviene con quelli della mafia. È la proposta avanzata oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto nella trasmissione Fuori Tg, di Rai Tre. Colpire i redditi frutto di reati ambientali “è un obiettivo“, ha detto il ministro riferendosi alla legge del 2015 sui delitti ambientali: “Non basta punire ma bisogna prendere a chi ha commesso questi reati, con la stessa ...