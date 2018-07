Real Madrid | caccia al dopo Ronaldo | Florentino pensa a Kane

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : ULTIME NOTIZIE/ CR7 : no alla clausola di riservatezza del Real Madrid : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Mondiali - Hazard verso il Real Madrid : ... il nuovo grande colpo dei Galacticos potrebbe arrivare proprio dalla Coppa del Mondo e sarebbe Eden Hazard . Getty Mondiali, Hazard dà spettacolo e il Real Madrid lo punta Il Real Madrid non è nuovo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - bomba nella notte : la ‘promessa’ al Real Madrid che sblocca l’affare [DETTAGLI e… ‘CONTROPARTITA’] : Juventus-Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese. Sono momenti caldissimi in casa bianconera, l’affare del secolo sta per andare in porto, solo alcune ore e poi CR7 diventerà con ogni probabilità un calciatore della Juventus. Ecco la ricostruzione delle ultime ore. Incontro Real Madrid-Mendes, ultimo disperato tentativo dei Blancos di convincere il portoghese al rinnovo, 30 milioni l’offerta (la stessa ...

JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO : ULTIME NOTIZIE/ Real Madrid - addio già comunicato : CR7 a Torino martedì? : Cristiano RONALDO alla Juventus, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Calciomercato story - 9 anni fa la presentazione di Cristiano Ronaldo al Real Madrid : Nove anni da quel giorno con la maglia numero nove. Un piccolo cambiamento che poi l'avrebbe fatto tornare alla normalità l'anno successivo, e a riprendersi il suo soprannome più classico: CR…7. Era ...

Una docu-serie su Cristiano Ronaldo - dal Real Madrid alla Juve e Facebook per un altro compenso milionario : In attesa di conoscere il suo destino con la Juventus, Facebook Watch produrrà una docu-serie su Cristina Ronaldo. Si tratterebbe di una sorta di Reality show, stando a ciò che scrive Variety, il primo a lanciare l'esclusiva, basato sullo stesso modello narrativo del quaterback Tom Brady. In sostanza, in tredici episodi, il calciatore portoghese dovrà sedersi davanti la telecamera e raccontare la sua vita. A cominciare dalla sua scelta di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e i motivi (veri) dell’addio al Real Madrid : Nessuno può mettere Cristiano Ronaldo in un angolo. O meglio, nessuno può permettersi di mandarlo in pensione contro la sua volontà. Da Dirty Dancing al Santiago Bernabeu il passo è breve: il ballo tra il fenomeno portoghese e il Real Madrid , infatti, sembra ormai giunto all’ultimo casqué. Quella coppia, che all’apparenza sembrava così unita, ha improvvisamente sollevato il tappeto sotto il quale – negli ultimi anni – aveva ...

Ronaldo - sempre più vicino alla Juve : rottura totale con il Real Madrid : sempre più vicino. Cristiano Ronaldo fa un altro passo verso la Juve. Il vertice di Madrid tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, si è ...

Cristiano Ronaldo dà la sua parola alla Juventus - ma il Real Madrid fa marcia indietro : la clausola da 1 miliardo è ancora valida! : Dalla Spagna non hanno dubbi, Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola alla Juventus, ma è il Real Madrid a fare marcia indietro: la clausola da 1 miliardo potrebbe essere ancora valida-- Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai non si parla d’altro. Il possibile approdo di CR7 in maglia bianconera riempie giornalmente le prime pagine dei quotiziani sportivi di tutto il mondo, ovviamente soprattutto quelli spagnoli. Marca, giornale che ...

Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 via dai ‘Blancos’ per un grave affronto che favorisce la Juventus : Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 sceglie la Juventus, addio ai Blancos a causa di un mancato rinnovo e dello scarso ‘affetto’ del presidente Perez Nelle ultime ore non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Si è discusso di cifre da versare al Real Madrid, dello stipendio del giocatore, di possibili dinamiche di acquisto e di tanti altri aspetti legati all’operazione. Ma ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - l'agente Mendes : “se lascerà il Real Madrid sarà per...” : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Jorge Mendes : 'Se dovesse lasciare il Real Madrid - sarà per una nuova sfida' : "Se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid, sarà eternamente grato alla società, al presidente, a tutta la squadra, allo staff medico, e ai tifosi Madridisti di ogni parte del mondo, senza ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes : “se dovesse lasciare il Real Madrid…” : Juventus-Cristiano Ronaldo, la trattativa è clamorosamente ai dettagli, i bianconeri stanno per piazzare un colpo incredibile. Nelle ultime ore ecco le parole dell’agente Mendes a Record: “Se Cristiano dovesse lasciare il Real sarà per una nuova brillante tappa della sua carriera. Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo ...