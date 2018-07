Rave party nel Milanese | i carabinieri denunciano 77 persone

Altro che sballo : tra musica e ragazzi scatenati - spunta la persona che non ti aspetteresti mai di trovare al Rave party : Dj Marky è alla console durante un rave drum & bass al Motion nightclub di Bristol e tra la folla in festa uno dei presenti filma una scena a dir poco singolare. Un ragazzo in cima ad una scalinata è completamente immerso nella lettura di un libro, noncurante del frastuono della musica e della gente che balla. Un addetto alla sicurezza si avvicina al ragazzo e controlla che il libro non sia un espediente per nascondere sostanze stupefacenti. ...