Rapisce la figlia di 1 anno e la uccide | poi si toglie la vita | non voleva che stesse con

(Di sabato 7 luglio 2018)ladi 1e la, poi sila: nonchecon la ex Un 23enne del Mississippi, Lavonta Lloyd, ha sottratto la, Kamaya, dall'abitazione dell'ex compagna nella cittadina di Cruger, non lontano dalla capitale Jackson. Braccato dalla polizia, ha ucciso prima la piccolina e poi si …