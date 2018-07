RAGAZZI NELLA GROTTA IN THAILANDIA L' esperto | portarli fuori è impossibile | ecco perché

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : OSSIGENO IN CALO/ Ultime notizie : sub morto - "completeremo missione per lui" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: OSSIGENO in CALO. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:15:00 GMT)

Thailandia - RAGAZZI NELLA grotta : ossigeno in calo/ Ultime notizie : morto un sub - operazioni ripartono domani : Thailandia, ragazzi nella grotta: ossigeno in calo. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:51:00 GMT)

RAGAZZI bloccati nella grotta in Thailandia - muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo : Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo Continua a leggere L'articolo Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo proviene da NewsGo.

Thailandia - RAGAZZI NELLA grotta : “Non sono in grado di immergersi - falliti i tentativi di trivellare il cunicolo” : E’ stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. “Non sono ancora in grado di immergersi”, ha detto il governatore della regione Chiang Rai, in una conferenza stampa in cui era previsto anche il ministro dell’interno che però ha lasciato il sito delle operazioni. “Vogliamo meno rischi e il miglior piano possibile”, ha aggiunto escludendo un imminente avvio ...

Thailandia - RAGAZZI NELLA grotta cala l ossigeno - muore sub. 'Usciranno da dove sono entrati' : ... un uomo che secondo i suoi superiori ha dato il massimo fin dall'inizio del dramma che continua a tenere con il fiato sospeso non solo la Thailandia ma il mondo intero. Saman Kuman stava piazzando ...

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare i RAGAZZI NELLA grotta : “Trovato un cunicolo - li tiriamo fuori a due a due” : corsa contro il tempo in Thailandia per salvare i 13 ragazzi intrappolati nella grotta, mentre l’ossigeno si riduce sempre di più e per domenica sono previste piogge. Il mondo attende, col fiato sospeso, buone nuove: dagli ultimi aggiornamenti del Guardian si parla di una possibile operazione subacquea questa notte. La missione per il salvataggio dei 12 ragazzi dovrebbe iniziare oggi, come spiega un soccorritore belga al sito di ...

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai RAGAZZI. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai RAGAZZI. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

RAGAZZI bloccati nella grotta in Thailandia - esperto : rischio ipossia - “devono essere portati fuori prima possibile” : Il livello di ossigeno all’interno della grotta, in cui sono bloccati 12 giovani calciatori ed il loro allenatore dal 23 giugno, è sceso al 15%: lo hanno riferito le autorità thailandesi (il livello abituale è intorno al 21%). A far abbassare il livello di ossigeno all’interno della grotta è stata la presenza di centinaia di soccorritori, ha spiegato in un briefing Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang ...

Thailandia - morto Navy Seal durante i soccorsi nella grotta. Fifa invita i RAGAZZI alla finale del Mondiale : "La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo", riporta la lettera pubblicata sulla pagina Facebook della Federcalcio di Bangkok. La partita è ...

Thailandia - ore disperate : Elon Musk manda i suoi ingegneri per salvare i RAGAZZI NELLA grotta : 11.49 Elon Mush, il fondatore di SpaceX, una delle aziende più innovative del mondo, manda i suoi ingegneri in Thailandia a cercare soluzioni tecniche che possano aiutare ad estrarre i ragazzi, ...

Thailandia - RAGAZZI bloccati nella grotta : Elon Musk invia i suoi ingegneri per cercare soluzioni : 1/16 AFP/LaPresse ...

Thailandia : allarme ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 RAGAZZI : E’ allarme ossigeno nella grotta in Thailandia dove sono intrappolati i 12 ragazzi con il loro allenatore: il livello è sceso al 15%, inferiore quindi al valore normale del 21%. Il dato è stato reso noto dai responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo. Nel frattempo proseguono le operazioni di posa di un tubo lungo quasi 5 km che possa immettere ossigeno nella ...

Mondiali Russia - la Federazione invita alla finale i RAGAZZI thailandesi prigionieri nella grotta : Continua il programma dei Mondiali in Russia, una competizione che sta regalando grande spettacolo. Nel frattempo la Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale i 12 ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta di Tham Luang, augurando che vengano riportati in superficie nel minor tempo possibile. “La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo”, si legge in una lettera ...