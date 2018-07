Ragazzi intrappolati in Thailandia | allenatore si scusa con genitori

Intrappolati in Thailandia - Ragazzi non in grado di immergersi : Intrappolati in Thailandia, ragazzi non in grado di immergersi Intrappolati in Thailandia, ragazzi non in grado di immergersi Continua a leggere L'articolo Intrappolati in Thailandia, ragazzi non in grado di immergersi proviene da NewsGo.

I soccorritori hanno individuato un possibile percorso alternativo alla pericolosa via subacquea per poter portare fuori i 12 ragazzini intrappolati nella grotta. Si tratta di un cunicolo largo circa un metro che conduce direttamente 200 metri dal punto dove si trovano gli studenti. Ora si scava in quella zona per cercare di allagare la cavità nella roccia.

Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Morto un soccorritore 38enne rimasto senza ossigeno durante il ritorno.

Elon Musk, il magnate fondatore di Tesla e della società di esplorazione spaziale Space X, invierà alcuni suoi ingegneri in Thailandia per contribuire alle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati da due settimane con il loro allenatore all'interno della grotta Tham Luang. Lo ha annunciato lo stesso Elon Musk su Twitter."Gli ingegneri di Space X e Boring Company sono diretti in Thailandia domani per capire se possiamo

Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti. L'annuncio è arrivato dal portavoce delle operazioni di soccorso. Il soccorritore morto si chiamava Saman Kunan, ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto

Un ex ufficiale della marina thailandese è annegato nel tragitto di ritorno dopo aver portato alcune bombole di ossigeno nella grotta

