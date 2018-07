Ragazzi bloccati nella grotta | il tempo stringe | 3-4 giorni per salvarli

Thailandia - salvataggio dei Ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi commoventi ai genitori : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: li hanno rassicurati sulle proprie condizioni di salute, confortati, e hanno espresso voglia di svago una volta ...

Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia - muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo : Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo Continua a leggere L'articolo Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia, muore uno dei soccorritori | Falliti i tentativi di trivellare un cunicolo proviene da NewsGo.

Thailandia - Ragazzi bloccati : falliti tentativi trivellare cunicolo | : Vicino ai giovani era stato individuato quello che sembrava un varco per riportarli in superficie, ma le manovre non sono riuscite. La situazione nella grotta è peggiorata e potrebbe iniziare a ...

Thailandia - Ragazzi bloccati in grotta : trovato cunicolo a 200 metri | : La situazione nella cava è peggiorata e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: "Bisogna fare in fretta" dicono i soccorritori. A breve distanza dai giovani è stato trovato un nuovo varco per riportarli ...

Ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia - esperto : rischio ipossia - “devono essere portati fuori prima possibile” : Il livello di ossigeno all’interno della grotta, in cui sono bloccati 12 giovani calciatori ed il loro allenatore dal 23 giugno, è sceso al 15%: lo hanno riferito le autorità thailandesi (il livello abituale è intorno al 21%). A far abbassare il livello di ossigeno all’interno della grotta è stata la presenza di centinaia di soccorritori, ha spiegato in un briefing Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang ...

Thailandia - Ragazzi bloccati in grotta : soccorritori - “bisogna fare in fretta” : Il livello di ossigeno all’interno della grotta, in cui sono bloccati 12 giovani calciatori ed il loro allenatore dal 23 giugno, è sceso al 15%: lo hanno riferito le autorità thailandesi (il livello abituale è intorno al 21%). A far abbassare il livello di ossigeno all’interno della grotta è stata la presenza di centinaia di soccorritori, ha spiegato in un briefing Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang Rai. La ...

Thailandia - Ragazzi bloccati nella grotta : Elon Musk invia i suoi ingegneri per cercare soluzioni : 1/16 AFP/LaPresse ...

Ragazzini bloccati nella grotta : muore uno dei soccorritori : Uno dei soccorritori impegnati da giorni nelle operazioni di salvataggio dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto: la vittima è un Navy Seal thailandese, il decesso è stato causato da...

Thailandia - Ragazzi bloccati nella grotta. Drenata l’acqua - c’è una speranza : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli

Thailandia - Ragazzi bloccati nella grotta. Corsa contro il tempo per il salvataggio : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli

Thailandia - Ragazzi bloccati nella grotta Corsa contro il tempo per il salvataggio : Bisognerà attendere ancora per il ritorno in superficie dei 13 calciatori thailandesi bloccati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang. Una stima dei tempi necessari non è stata fornita dai responsabili ...

Thailandia - Ragazzi bloccati nella grotta : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli