Quebec | 54 morti in 7 giorni per ondata caldo

Canada - ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti : Canada , ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti Canada , ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti Continua a leggere L'articolo Canada , ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti proviene da NewsGo.

Quebec - 54 morti in 7 giorni per caldo : 02.56 Un'ondata di caldo eccezionale nella parte meridionale della provincia canadese del Quebec ha causato nell'ultima settimana la morte di 54 persone fra i 50 e gli 85 anni. Lo rendono noto le autorità locali, precisando che il me.dico legale accerterà se i decessi sono legati alle alte temoperature. Dà venerdì della scorsa settimana il Quebec registra temperature che raggiungono i 35 gradi, con un'alto tasso di umidità e, nell'ultimo ...

Ondata di caldo record in Canada : 33 morti in Québec : Da una settimana in Canada si registra un’Ondata di caldo record, che sta interessando soprattutto il Québec, dove finora si sono registrati 33 decessi: le vittime, secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, sono in gran parte uomini anziani che vivevano soli all’interno di abitazioni senza climatizzazione, dove le temperature hanno superato i 35°C. Ieri a Montréal la colonnina di mercurio ha toccato i 34°C, già di per sé un ...