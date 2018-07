Quanto conta la cultura sul piano della finanza pubblica nazionale?

Dieta - Quanto contano gli ormoni della fame? : Sei a Dieta e non riesci a dimagrire? Potrebbe essere colpa degli ormoni. Si tratta di messaggeri chimici che il corpo rilascia e che condizionano la perdita o al contrario l’accumulo dei chili in più. Tra questi ci sono quelli che influenzano l’appetito. «Gli ormoni che controllano il meccanismo della fame-sazietà – spiega la dottoressa Mariagiovanna Filippella, endocrinologa referente dell’Ambulatorio di Nutrizione e Metabolismo di Humanitas ...

Facebook : in arrivo un contatore per scoprire Quanto tempo trascorriamo sul social network : Stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite e siamo ormai costantemente connessi alla rete con ogni genere di dispositivo. Questo può certamente portare dei benefici legati soprattutto ad un accesso più semplice e intuitivo ad ogni genere di informazione e per la gestione del lavoro. Ma al tempo stesso può nascondere un problema legato all’abuso di dispositivi mobili e social media che in alcuni ...

Quanto conta l’elettronica nella MotoGP? : Claudio Rainato al box di Andrea Iannone Due giorni nei box del team ufficiale Suzuki durante il gran premio di motociclismo del Mugello. Una lunga chiacchierata con Claudio Rainato, il Data Engineer di Andrea Iannone, suo angelo custode elettronico. Obiettivo capire Quanto conta, veramente, la tanto citata elettronica nella MotoGP. E abbiamo scoperto che c’è un attimo in cui uomo e macchina si parlano… Partiamo dalla base, com’è ...

Milano. Al via il contatore ambientale : calcolerà Quanto fa bene la differenziata : quanto vale la raccolta differenziata a Milano? Dal prossimo autunno sul sito del Comune sarà possibile conoscere esattamente quali e

Quanto ha contato il turnover di Allegri per vincere lo Scudetto : Dopo 34 intense giornate, molte delle quali passate in vetta, che poi si è trovato a rincorrere arrivando a sfiorarla di nuovo , dopo il gol di Koulibaly all'Allianz Stadium, , il Napoli si è ...