«Qualcosa qui non quadra  La macchina dei soccorsi sembra essersi inceppata»  Il

Golf - Francesco Molinari : “Aver vinto il Quicken Loans National è stato Qualcosa di magico” : Impresa da raccontare ai nipotini quella di Francesco Molinari che ha vinto il Quicken Loan National, prestigioso torneo del circuito PGA Tour tenutosi sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm nel Maryland. Chicco ha così ottenuto il secondo successo stagionale dopo che a maggio aveva centrato il bersaglio grosso al BMW PGA Championship a Wentworth, superando un certo Rory McIlroy all’ultimo giro. Il piemontese dà seguito, quindi, alla ...

India : non importa chi tu sia - qui ci sarà sempre Qualcosa da imparare. La storia di Stefano : Oggi apriamo le porte della nostra Associazione per raccontarvi l’esperienza di Stefano Campanari, 33 anni, co-fondatore di Scambieuropei. Stefano ha recentemente fatto un viaggio in India di una decina di giorni per incontrare una Ong con cui Scambieuropei sta realizzando una serie di progetti. Nonostante non fosse il suo primo viaggio in Asia, in India ha avuto modo di toccare con mano le profonde diversità culturali, vivendo ...

Il tiro da fuori - quel Qualcosa in più di Ronaldo che Messi e Neymar non hanno sin qui mostrato di avere : Prima di raccontare, anche con i dati di Massimo Fiandrino, che quella in terra russa è la Coppa del Mondo dei calci di rigore e del grande equilibrio, una notizia e un'ammissione.La Germania, che ha perso contro il Messico, ha bissato l'esordio negativo del 1982 (sconfitta dall'Algeria). Allorà rimediò arrivando alla finale con l'Italia. Questa volta - e sarebbe davvero clamoroso per una favorita - potrebbe addirittura ...

Sassuolo - Squinzi : “mi aspettavo Qualcosa in più” : “Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale”. Questo il commento di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, sulla squadra in campionato. “Sul futuro non mi pronuncio, non mi hanno ancora proposto un piano e quando arriverà vedremo”, ha aggiunto a proposito del suo impegno per la squadra. L'articolo Sassuolo, Squinzi: “mi aspettavo qualcosa in più” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sassuolo - Squinzi : “mi aspettavo Qualcosa in più” : “Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale”. Questo il commento di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, sulla squadra in campionato. “Sul futuro non mi pronuncio, non mi hanno ancora proposto un piano e quando arriverà vedremo”, ha aggiunto a proposito del suo impegno per la squadra. L'articolo Sassuolo, Squinzi: “mi aspettavo qualcosa in più” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calcio : Squinzi - mi aspettavo Qualcosa in più da Sassuolo ma va bene così : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così. Ci siamo ripresi nel finale”. così Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, a margine di un’iniziativa per la Veneranda Fabbrica del Duomo, a proposito della prestazione della squadra, a campionato quasi finito. “Sul futuro non mi pronuncio: non mi hanno proposto ancora un piano e quando me lo proporranno vedremo”, dice ai ...