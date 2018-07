Pronostico New York City vs New York Red Bulls | USA MLS 9-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 7 luglio 2018) USA Major League Soccer,di New-NewRed, lunedì 9 luglio. RB all’assalto con Wright-Phillips. Out Villa. New–NewRed, domenica 8 luglio. La giornata di MLS si conclude con il derby di New. Un match di grande valore per il calcio a stelle e strisce tra due compagini ai vertici della classifica. Come arrivano Newe NewRed? Dopo due turni senza subire sconfitte, ilha subito un ko a Chicago per 3-2. Uno stop che li ha lasciati a quota 31 e al terzo posto nella Eastern Conference. E’ a rischio la presenza dell’attaccante spagnolo David Villa per problemi fisici. Out anche Herrera, Hountondji e Matarrita. I Redhanno conquistato il terzo successo consecutivo sbancando un campo difficile come quello di Toronto. I ragazzi di Jesse Marsch sono a quota 32 e ...