Pronostico IFK Goteborg vs Kalmar | Sweden Allsvenskan 8-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 7 luglio 2018) Svezia, 12^ giornata,di IFK, domenica 8 luglio. I Blavitt di Poya Asbaghi cercano la vittoria. IFK, domenica 8 luglio. L’IFKdeve tornare a vincere, cosa ormai sconosciuta da due mesi a questa parte. Di contro arriva il, in una posizione di classifica migliore e che al momento appare come un ostacolo durissimo da affrontare. Come arrivano IFK? Ilè reduce dalla sconfitta per 2-0 in casa del Sundsvall, la terza nelle ultime quattro giornate. La formazione allenata dal tecnico di origine iraniana Poya Asbaghi è attualmente undicesima a quota 13 e a +3 dalla zona play-out. Ilha interrotto la propria serie di due sconfitte consecutive, con Orebro e Brommapojkarna, pareggiando per 1-1 sul campo dell’Hammarby. Gli ospiti sono ottavi con 17 punti. In ...