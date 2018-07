Pronostici Mondiali 2018 Scommesse e quote di oggi | Svezia Inghilterra e Russia Croazia

Pronostici Mondiali 2018 / Quote e scommesse : chi segna per primo in Brasile Belgio? (quarti - oggi 6 luglio) : Pronostici Mondiali 2018, scommesse e Quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Mondiali 2018 - quarti di finale : presentazione e Pronostici : Dopo 56 partite sono rimaste in otto a cullare sogni di gloria. Tra oggi e domani vanno in scena i quarti di finale, con accoppiamenti garanzia di equilibrio e spettacolo. La parte sinistra del tabellone è quella che raggruppa quattro delle prime cinque nazionali tra quelle rimaste, dall’altra parte invece le sorprendenti Russia e Svezia puntano a continuare la propria favola. Francia-Uruguay, venerdì 6 giugno ore 16 Sarebbe la gara del ...

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote di oggi : Uruguay Francia e Brasile Belgio - 6 giugno - quarti - : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite.

Pronostici Partite Mondiali 6 Luglio 2018 : Venerdi 6 Luglio 2018, si apriranno le danze dei quarti di finale di questi bellissimi ed imprevedibili Mondiali 2018. Alle ore 16:00, scenderanno in campo Uruguay-Francia, mentre in serata, attenzione al big match fra Brasile e Belgio, due delle probabili candidate alla vittoria finale. Andiamo ad analizzare al meglio, i Pronostici Mondiali di queste due Partite. Pronostico Uruguay-Francia 06-07-2018 Si prospetta una sfida di livello e ...

MONDIALI/ Russia 2018 - Pronostici dei quarti : Inghilterra lanciata verso la finale : Uruguay-Francia, Brasile-Belgio, Russia-Croazia e Svezia-Inghilterra sono i quattro quarti di finale dei MONDIALI Russia 2018, che si giocheranno il 6 e il 7 luglio [VIDEO]. Quattro sfide dove fare pronostici non è certo semplice. Ormai sono rimaste in corsa le otto migliori squadre del mondo e nei novanta minuti o più può davvero succedere di tutto. Chi arrivera' in semifinale? Difficile dirlo a priori, ma proviamo a capirne di più anche ...

Pronostici Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite degli ottavi di finale (oggi 3 luglio) : Pronostici Mondiali 2018: le Quote e le scommesse sulle due partite che martedì 3 luglio chiudono il programma degli gli ottavi di finale. Si tratta di Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:03:00 GMT)

Pronostici Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite degli ottavi (2 luglio) : Pronostici Mondiali 2018: le Quote e le scommesse sulle partite degli ottavi, che si giocano lunedì 2 luglio. In programma Brasile Messico e Belgio Giappone: chi andrà ai quarti di finale?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 07:46:00 GMT)

Pronostici Partite Mondiali 3 Luglio 2018 : Continuano gli ottavi di finale, valevoli per l’arrivo alla fase finale di questi Mondiali 2018, che si stanno svolgendo in Russia. Come al solito naturalmente, assisteremo a 2 Partite di cui una si giocherà alle 16:00 e l’altra alle 20:00. Si partirà quindi da Svezia-Svizzera per arrivare poi a Colombia-Inghilterra. Pronostico Svezia-Svizzera 3-07-2018 Continua l’ottimo rendimento degli svedesi, dei quali naturalmente, ...