Programmi TV di stasera | sabato 7 luglio 2018 Su Rai 1 Pierce Brosnan in versione

Programmi TV di stasera - venerdì 6 luglio 2018. Su Rai1 «La memoria del cuore» : Channing Tatum e Rachel McAdams in La memoria del cuore Rai1, ore 21.25: La memoria del cuore Film di Michael Sucsy del 2012, con Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange. Prodotto in Usa/Brasile/Francia/Australia/Germania/GB. Durata: 104 minuti. Trama: Il matrimonio tra Leo e Paige sembra perfetto, finché un incidente automobilistico infrange la loro felicità. Infatti Paige, al risveglio dal corna, non ricorda nulla degli anni passati ...

Programmi TV di stasera - giovedì 5 luglio 2018. Su Rai2 «Maze Runner – La Fuga» : Dylan O'Brien in Maze Runner - La Fuga Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Non è colpa delle stelle: Un’alunna di don Matteo malata di tumore sembra essersi buttata dal tetto della scuola. Nel frattempo, Cecchini e Tommasi vogliono fare colpo sul PM e, in occasione del suo compleanno, gli regalano una bottiglia di champagne presa ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 luglio 2018. Su Rete4 «Il bisbetico domato» : Milly Carlucci in Il bisbetico domato Rai1, ore 21.25: SuperQuark - Nuova edizione Il programma di Piero Angela riparte con Un solo oceano, il primo episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC. Con Alberto Angela si andrà poi alla scoperta di Bologna. Il Bbilinguismo porta a cambiamenti nel cervello che hanno conseguenze sorprendenti. Infatti, l’apprendimento di una seconda lingua si è rivelato utile oltre che per gli ovvi vantaggi nel ...

Programmi TV di stasera - martedì 3 luglio 2018. Su Rai3 in 1^Tv «Gemma Bovary» : Gemma Arterton e Fabrice Luchini in Gemma Bovary Rai1, ore 21.25: Velvet Collection – 1ªTv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Trama: Impazzano i favolosi Anni ‘70, le minigonne, i pantaloni a zampa, i basettoni e i colori sgargianti. Anna rientra temporaneamente da New York, dove si è trasferita dopo il matrimonio con Alberto, per aprire una ...

Programmi TV di stasera - lunedì 2 luglio 2018. Su Rai3 Charlize Theron in «24 Ore» : Stuart Townsend e Charlize Theron in 24 Ore Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Un incontro ravvicinato con Francesco manda Sara in totale confusione. Ambra torna a farsi viva con Andrea e Denis scopre di essere diventato molto popolare tra le ragazze del suo liceo, liceo dove Max decide di ...

Programmi TV di stasera - domenica 1 luglio 2018 : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Replica Quarta puntata: Un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che trovassero il riscatto da un’esistenza di sacrifici, ma non sembra esserci movente, se non quello aberrante di un violento e feroce padre padrone. ...

Programmi TV di stasera - sabato 30 giugno 2018 : Ulisse Rai1, ore 21.25: Un’estate in provenza Film del 2014 di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Trama: Lea, Adrien e il loro fratello Theo, nato sordo, vanno in vacanza in Provenza con il nonno Paul “Oliveron”, che non hanno mai incontrato a causa d’una vecchia lite familiare. Non si tratta certo di una vacanza da sogno e in meno di ventiquattr’ore tra gli adolescenti e un nonno che credono a torto ...

Programmi TV di stasera - venerdì 29 giugno 2018. Gran finale per Ora o Mai Più : Lisa Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - finale Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o Mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti. Nella quarta e ultima puntata soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole ...

Programmi TV di stasera - giovedì 28 giugno 2018. Ultima puntata per Tiki Taka Russia : Tiki Taka Russia Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Pensavo fosse amore: Una parrocchiana di don Matteo si rifugia in canonica dopo l’ennesima violenta lite con il marito, sfociata nelle solite botte. Il mattino dopo l’uomo viene trovato morto. Intanto, a Spoleto torna la figlia minore di Cecchini, Assuntina, che annuncia al padre di ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 27 giugno 2018. Su Rai1 «Stai lontana da me» : Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 21.25: Stai lontana da me Film di Alessio Maria Federici del 2013, con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena e Fabio Troiano. Prodotto in Italia. Durata: 82 minuti. Trama: Jacopo consulente di coppia, è perseguitato da un’insolita forma di sfortuna: quando comincia a uscire con una ragazza che gli piace, la sorte si accanisce contro di lei. Per questo, dopo innumerevoli ...

Programmi TV di stasera - martedì 26 giugno 2018. Su Canale5 in 1ª TV ‘Le regole del caos’ : Kate Winslet in Le regole del caos Rai1, ore 21.25: Wind Music Awards Summer 2018 Appuntamento in prima serata su Rai1 con Wind Music Awards Summer 2018: una serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli che darà spazio soprattutto a artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane e che raccoglierà anche alcuni dei momenti più emozionanti delle due serate dei Wind Music Awards. La serata sarà un vero e proprio racconto di quello ...