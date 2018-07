Prima tappa a Gaviria

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato Prima tappa. Gavaria in maglia gialla - Nibali guadagna su Froome e Quintana! : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018: l’uomo della Quick Step Fllors si è imposto nella volata in Vandea e ha così potuto indossare l’ambita maglia gialla prevalendo allo sprint nei confronti di Sagan e Kittel. Vincenzo Nibali vola: lo Squalo guadagna 51” su Chris Froome (caduto) e 1’12” su Quintana (foratura). Di seguito l’ordine arrivo della prima tappa del Tour de France ...

Fernando Gaviria ha vinto la Prima tappa del Tour de France 2018 - da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte : Il ciclista colombiano Fernando Gaviria ha vinto in volata la prima tappa del Tour de France: 201 chilometri da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte, in Vandea. Gaviria ha preceduto il campione del mondo Peter Sagan e il velocista tedesco Marcel Kittel. Una caduta a The post Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018, da Noirmoutier-en-l’Ile a Fontenay-le-Comte appeared first on Il Post.

Tour de France – Caduta rovinosa per Froome nella Prima tappa - il britannico quasi sbatte con un palo [VIDEO] : A poco più di quattro chilometri dal traguardo, rovinosa Caduta per Chris Froome che perde secondi importanti in classifica Comincia malissimo il Tour de France di Chris Froome, il britannico del Team Sky battezza la prima tappa con una rovinosa Caduta che gli costa tempo e abrasioni. Spinto sull’erba, il recente vincitore del Giro d’Italia non riesce a rimanere in sella, facendo un capitombolo sull’erba. Fortunato ...

Avvisaglie del lancio globale di Nokia X6 : Prima tappa Hong Kong il 19 luglio? : Il lancio globale di Nokia X6 ora sembra essere più vicino. Perché? A quanto pare il nuovo dispositivo di HMD Global, che potrebbe essere rinominato in Nokia 6.1 Plus, risulta essere in dirittura d'arrivo a Hong Kong, regione in cui dovrebbe arrivare già il prossimo 19 luglio secondo quanto riportano voci piuttosto attendibili. L'articolo Avvisaglie del lancio globale di Nokia X6: prima tappa Hong Kong il 19 luglio? proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo - LVST18 : Prima tappa nel weekend - in palio la Coppa Italia : Lido di Camaiore è pronta ad accogliere le beachers: Millenium al via con la prima storica partecipazione. Domani alle 11.30 la prima sfida Dopo i primi scambi mossi sulla sabbia del Rimbalzello, la struttura che ci ha ospitato in queste giornate di allenamento accanto a Salò sulle sponde del Lago di Garda, Millenium è pronta nel pomeriggio di oggi a spostarsi verso la Toscana, in provincia di Lucca. Si avvicina a grandi passi ...

Ciclismo - il Giro Rosa bacia la Brianza : mercoledì partenza di tappa da Sovico - Prima la festa : Sovico si prepara così ad accogliere le protagoniste del 'Giro Rosa' di Ciclismo, sport che in paese ha radici ben profonde e che appassiona decine e decine di cittadini, grandi e piccini. Una ...

Mattarella 4 giorni nelle Repubbliche baltiche - Riga Prima tappa : Roma, 3 lug. , askanews, E' iniziata la visita ufficiale di Stato nella Repubblica di Lettonia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accompagnato dal Ministro degli Esteri e della ...

La povertà che possiamo curare insieme - Prima tappa del ConCuranza Solving Tour : ... per mettere a disposizione della società civile e delle imprese le migliori intelligenze e i più aggiornati strumenti di soluzione che la scienza e il pensare mediterraneo sono in grado di esprimere ...