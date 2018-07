Prima la fa bere | poi la molesta | Nei guai un albergatore biellese

F1 - emozioni e spettacolo al Red Bull Ring : le FOTO più belle della Prima giornata di libere [GALLERY] : E’ cominciato il week-end del Gp d’Austria con le prime due sessioni di prove libere, le FOTO più belle di questa giornata in pista emozioni e spettacolo al Red Bull Ring, dove è cominciato il week-end che condurrà al Gp d’Austria. I piloti sono scesi in pista per le prime sessioni di prove libere, cominciando a prendere confidenza con il tracciato di Spielberg. Tanti i i tifosi accorsi sulle tribune, desiderosi di veder ...